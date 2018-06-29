В Самаре проходит Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка «Все, что я люблю, или Давайте познакомимся»

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Принять участие в конкурсе могут дети и подростки до 15 лет.На конкурс принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и непосредственного вмешательства родителей или педагогов.Работы будут оцениваться в следующих возрастных категориях:- до 6 лет;- от 7 до 9 лет;- от 10 до 12 лет;- от 13 до 15 лет.Работы на конкурс принимаются до 9 сентября 2018 года по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 139.По итогам конкурса будет организована выставка работ победителей в МБУК городского округа Самара «Детская картинная галерея» (в период с октября по ноябрь 2018 года) после чего, она отправится по городам, входящим в Ассоциацию городов Поволжья, сообщает пресс-служба администрации Самары.