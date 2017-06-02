В Самаре проходит Всероссийская конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны »

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Конференция продлится два дня. В конференции принимают участие сотрудники ИРИ РАН, представители Отделения Российского исторического общества в Туле, Поволжского отделения Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций, представители вузов, архивов, музеев, библиотек.Доклады и обсуждения затронут проблемы, связанные с экономической и политической ситуацией в стране; социальными, этническими, миграционными процессами; общественной мыслью и общественными настроениями; повседневной жизнью в тылу и на фронте; отражением эпохи в современной историографии и общественном сознании; а также документальным наследием Первой мировой войны, Революции 1917 года и Гражданской войны. Акцент будет сделан на процессах, происходивших в российской провинции.По итогам конференции выйдет пятый выпуск электронного сборника «XX век и Россия: общество, реформы, революции».Также в программе конференции – презентация историко-документальной выставки «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь», совместно подготовленной библиотекой, Центральным государственным архивом Самарской области и Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина.В первый день конференции обсуждение проходило в рамках секции: «Власть, политические и общественные организации: проблемы и решения».2 июня, 09:00–13:00 – состоится Секция II. Люди в эпоху перемен, сообщает пресс-служба облправительства.Фото viva-show.ru