В Самаре проходит Совет по профессиональным квалификациям

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Один из главных обсуждаемых вопросов – контрольные цифры приёма на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счёт бюджетных ассигнований.В Совет входят представители минтруда и занятости СО,минпрома СО, минОбрНауки СО, минспорта СО, минздрава СО и другие.Важный вопрос - трудоустройство выпускников учреждений средне-профессионального образование.Особое внимание - участникам Чемпионата #WorldSkills, передает пресс-служба облправительства.