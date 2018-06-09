В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ".

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре временно ограничат движение транспорта по Хрустальному переулку в связи с ремонтом электросети
В Самаре временно ограничат движение транспорта по Хрустальному переулку в связи с ремонтом электросети
Табло прибытия отображает актуальную информацию по времени прибытия того или иного вида общественного транспорта. На период проведения ЧМ-2018 табло также будут показывать прибытие маршрутов-шаттлов.
В Самаре на остановках общественного транспорта устанавливают информационные табло
Выставка включает в себя две коллекции, которые рассказывают о моде XVII века в Европе и России.
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
Которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал ЧМ-2018: выйти на трибуны и даже пройтись по полю.
На набережной Самары у "Ладьи" будет работать тематическая фотозона «Играй за нас. За всех. За каждого!»
Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков, посвященных Дню России, будет организовано со станции метрополитена «Российская». При этом для удобства пассажиров интервалы движения подвижных составов будут сокращены.
12 июня в целях обеспечения безопасности станция метрополитена «Алабинская» будет работать до 22:00.
В ярмарке примут участие 26 народных умельцев со всей Самарской области.
В Самаре на набережной между Некрасовским и Ленинградским спуском откроется «Город Мастеров»
Интерес к мероприятию, по традиции, высокий. В этом году изменилась и тренинговая программа форума - появилась новая смена “Лига Труда”, “Наука и инновации” стала федеральной сменой.
Завершился прием заявок на Молодежный форум ПФО “iВолга-2018”
Обладатели Паспорта болельщика смогут посетить самарские музеи и филармонию со скидкой
Обладатели Паспорта болельщика смогут посетить самарские музеи и филармонию со скидкой
сегодня  Суббота, 9 июня, 18:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/06:
USD 62.67
0.86
EUR 73.79
0.72
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ"

9 июня 2018 16:11
На площадке Правительства Самарской области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ".

На площадке Правительства Самарской области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Они обсудят вопросы:

- взаимоотношений собственников МКД, УК и ГЖИ;
- капремонт;
- общественный контроль на ФКГС.

Открыл мероприятие руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин. Он отметил, что Глава региона Дмитрий Азаров обозначил в Послании, что вопросы качества ЖКХ и окружающей среды жителей Самарской области - одно из основных направлений деятельности правительства Самарской области на ближайший период.

Приветствуя участников Форума Дмитрий Холин сообщил, что до 31октября планируется провести около 5 тыс. дворовых собраний, где "на местах" продолжится работа по формированию прозрачных и эффективных взаимоотношений между собственниками МКД,УК и
ресурсниками, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 июня 2018  18:35
В Самаре временно ограничат движение транспорта по Хрустальному переулку в связи с ремонтом электросети
В Самаре временно ограничат движение транспорта по Хрустальному переулку в связи с ремонтом электросети
  Социум
0
9 июня 2018  18:13
Выставка включает в себя две коллекции, которые рассказывают о моде XVII века в Европе и России.
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
Выставка включает в себя две коллекции, которые рассказывают о моде XVII века в Европе и России.   Социум
0
9 июня 2018  18:01
Которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал ЧМ-2018: выйти на трибуны и даже пройтись по полю.
На набережной Самары у "Ладьи" будет работать тематическая фотозона «Играй за нас. За всех. За каждого!»
Которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал ЧМ-2018: выйти на трибуны и даже пройтись по полю.  Социум
0
Весь список

Здравоохранение
9 июня 2018  11:48
Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза
Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза
Медики на семинаре продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи. Здравоохранение
0
9 июня 2018  11:40
Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
Встреча стала юридическим оформлением взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов.  Здравоохранение
0
8 июня 2018  18:15
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное оборудование, лазерный аппарат и др.
В Похвистнево откроется обновленное отделение стоматологической поликлиники
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное... Здравоохранение
0
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
153
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
134
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
182
Весь список
Туризм
7 июня 2018  10:48
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018  10:18
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018  13:47
В Самаре пройдет 5-ый специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2018»
В Самаре пройдет 5-ый специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2018»
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Весь список
Образование
8 июня 2018  14:15
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области.
Школьники Самарской области – в числе лучших на Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба»
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской... Образование
0
8 июня 2018  09:52
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда» Для нее отвели земельный участок.
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда»
Для нее отвели земельный участок. Образование
0
8 июня 2018  09:44
Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
Неудовлетворенность результатами работы ЦОД выразил первый проректор Самарского университета Дмитрий Овчинников.  Образование
0
Весь список

Культура
9 июня 2018  13:11
Объявлен набор музыкантов на «Индиривер 2018» в Самаре
Объявлен набор музыкантов на «Индиривер 2018» в Самаре
Предварительно его проведение запланировано на август. Культура
0
9 июня 2018  12:16
Самарские музеи и филармонию можно посетить со скидкой по паспорту болельщика ЧМ-2018
Самарские музеи и филармонию можно посетить со скидкой по паспорту болельщика ЧМ-2018
Учреждения приглашают гостей. Культура
0
8 июня 2018  09:39
В Струковском саду в Самаре пополнят летнюю библиотеку Туда передадут 1500 экземпляров книг.
В Струковском саду в Самаре пополнят летнюю библиотеку
Туда передадут 1500 экземпляров книг. Культура
0
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
694
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
945
Весь список


Видео
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
В Самаре на набережной между Некрасовским и Ленинградским спуском откроется «Город Мастеров»
В Самарской области пройдут мастер-классы для молодежи по созданию современных арт-объектов (граффити)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда