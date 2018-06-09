В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ".

На площадке Правительства Самарской области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.Они обсудят вопросы:- взаимоотношений собственников МКД, УК и ГЖИ;- капремонт;- общественный контроль на ФКГС.Открыл мероприятие руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин. Он отметил, что Глава региона Дмитрий Азаров обозначил в Послании, что вопросы качества ЖКХ и окружающей среды жителей Самарской области - одно из основных направлений деятельности правительства Самарской области на ближайший период.Приветствуя участников Форума Дмитрий Холин сообщил, что до 31октября планируется провести около 5 тыс. дворовых собраний, где "на местах" продолжится работа по формированию прозрачных и эффективных взаимоотношений между собственниками МКД,УК иресурсниками, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.