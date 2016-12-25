В Самаре продолжают расти цены на огурцы, томаты и бензин
25 декабря 2016 15:07
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С 17 по 23 декабря продолжилось увеличение розничных цен на огурцы и томаты, незначительно подорожали куриные яйца.
В большинстве муниципальных образованиях региона было отмечено повышение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо.
В среднем по Самарской области по состоянию на 23 декабря на заправках наблюдаются следующие цены:
- на бензин марки АИ-80 - 30,9 - 31,1 руб. за литр;
- на бензин марки АИ-92 - 33,9 - 34,7 руб. за литр;
- на бензин марки АИ-95 - 37,1 - 37,7 руб. за литр;
- на дизельное топливо - 34,2 - 36,2 руб. за литр.
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