В Самаре продолжается сбор заявок от жителей для участия в проекте благоустройства «Твой конструктор двора»

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Кроме того в ряде городских районов прошли «Открытые мастерские», где все желающие смогли попробовать своими руками изготовить из дерева малые архитектурные формы для своего двора.Главный слоган проекта «Твой конструктор двора»: «Зови соседа, включайся в проект». Так и поступают жители Промышленного района, где собрано уже более 60 заявок на благоустройство дворовых территорий и эта работа продолжается.Жительница Самары Лариса Пустовая пришла в районную администрацию оформить заявку от жителей своего дома и рассказала, как они с соседями планируют благоустроить свой двор: «Дом у нас небольшой. Все живем тут давно и друг друга знаем. Часто собираемся, чтобы вместе решать проблемы двора. Хотим сделать ограждение для газона. У нас красивый двор, мы сами сажаем цветы. Одна из соседок у нас садовод-любитель. Поэтому хотим созданную красоту сохранить».«С 9 августа мы принимаем заявки на участие в конкурсе «Твой конструктор двора». В заявлении они указывают, на что хотят потратить призовой фонд. Это может быть высадка газона, завоз чернозема, новая карусель для площадки, что угодно. 9 сентября жители города выберут двор, который получит средства», - говорит начальника отдела по работе с населением администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара Ирины Горшковой.Важно отметить, что новый городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство, передает пресс-служба администрации Самары.