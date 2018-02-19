В Самаре продолжается сбор заявок на включение в «Молодежную лигу управленцев»

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Проект нацелен на привлечение на муниципальную службу талантливых молодых людей с активной гражданской позицией. Приоритет отдается студентам старших курсов и недавним выпускникам ВУЗов в возрасте от 18 до 25 лет, особенно тем, у кого есть готовые проекты для города для той или иной сферы городского хозяйства.Для претендентов на включение в «Молодежную лигу управленцев» и в кадровый резерв Администрации г.о. Самара начала работать «Академия муниципальной карьеры» и прошел семинар-тренинг на тему: «Доступная муниципальная служба в городском округе Самара. Самопрезентация профессиональной личности». Участникам семинара рассказали как вести себя с работодателями и обучили успешному прохождению собеседования для вступления в кадровый резерв.Потенциальным участникам «Молодежной лиги управленцев» теперь предстоит выполнить первое домашнее задание – записать видео с самопрезентацией, её будет оценивать конкурсная комиссия. «Молодежную лигу управленцев» окончательно сформируют в середине апреля, каждому участнику определят куратора. Также запланировано прохождение практики в подразделениях Администрации г.о. Самара.Самые активные участники «Молодежной лиги управленцев» получат приоритет при включении в кадровый резерв Администрации города и рекомендательные письма Главы г.о. Самара. В дальнейшем авторам самых перспективных проектов будет оказана помощь в трудоустройстве.«Мы хотим увидеть талантливых ребят, которые активно участвуют в общественной жизни города, в общественной жизни своего ВУЗ-а, двора и т. д. Участие в «Молодежной лиге управленцев» повышает шансы на трудоустройство в подразделения Администрации Самары для тех, кто активно проявит себя при прохождении практики, кто будет рекомендован наставником, кто разработает актуальный для города проект, готовый к реализации», - отмечает Кристина Богомазова, руководитель отдела развития персонала и наград Департамента по управлению персоналом и кадровой политики Администрации г.о. Самара.«Я надеюсь, что «Молодежная лига управленцев» даст возможность мне проявить свою гражданскую позицию, реализовать на территории города мой проект, связанный с освещением городских дорог. На сегодня не разработана нормативно-правовая база в этом вопросе, я предлагаю восполнить этот пробел. В итоге это должно повысить безопасность городских дорог», - рассказывает Мамедли Магамед, претендент на участие в «Молодежной лиге управленцев».Подробная информация о реализации проекта «Самарская траектория роста» и возможностях участия размещена на официальном сайте Администрации г.о. Самара: http://www.samadm.ru/authority/the_department_of_personnel_management_and_personnel_policy/samara-the-path-of-growth/, сообщает пресс-служба администрации Самары.