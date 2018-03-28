В Самаре продолжается расчистка улиц от снега

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Чтобы оперативно справляться с осложнением дорожной ситуации, МП "Благоустройство" заблаговременно спланировало работу с учетом изменений погодных условий. Необходимо подчеркнуть, что только в ночное время, на которое пришелся пик снегопада, на улицы города вывели 281 уборочную машину, почти вдвое число количество механизированной техники по сравнению с дневной сменой.Сегодня, несмотря на уменьшение интенсивности осадков, количество ресурсов не снижают: улицы приводят в нормативное состояние 309 дорожников и 166 уборочных машин.Всего же за минувшие сутки для расчистки улично-дорожной сети Самары (проезжая часть дорог местного значения, тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестничные спуски) задействовало в 2 смены 419 дорожных рабочих, которые помогают расчищать улицы вручную, и 431 единицу спецтехники. В том числе повышенное количество самосвалов (118 ед.), погрузчиков (47 ед.), дорожных комбинированных машин (69 ед.) для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов. Применили 230 тонн противогололедных материалов ("Бионорда" и песчано-соляной смеси).После расчистки упор будет сделан на транспортировку снега на полигоны. Особое внимание – его вывозу не только с обочин дорог, но и перекрестков и кольцевых развязок.Накануне на полигоны доставили свыше 5700 тонн снежных масс. А всего за текущий сезон на площадки для складирования отправили около 616000 тонн снега.По необходимости в некоторых внутригородских районах (например, в Куйбышевском и Кировском) началась откачка воды. Так, если за сутки 26 марта, МП г. о. Самара "Благоустройство" задействовало 5 асболеров, то 27 марта - уже 8 машин. За двое суток откачено 1375 кубометров воды, сообщает пресс-служба администрации Самары.