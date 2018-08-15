В Самаре продолжается проверка работы общественного транспорта: в поле зрения проверяющих попали дачные маршруты.

127

В вечерний «час пик» проинспектировали работу автобуса 27 маршрута в поселке Зубчаниновка. Как рассказали жители, реальный интервал движения этого маршрута составляет порядка 30 минут, что многих не устраивает. Руководитель Департамента транспорта Юрий Тапилин пообещал горожанам, что в самое ближайшее время перевозчику будет поставлена задача пересмотреть расписание.Сегодня, 15 августа, мониторинг продолжился. На этот раз в поле зрения проверяющих попали дачные маршруты. Отметим, что в Самаре организовано порядка 30 дачных маршрутов, которые охватывают все направления размещения дачных массивов.Основное замечание, которое высказывают дачники, в особенности пожилого возраста – нехватка сидячих мест.«Мы посмотрели сегодня как отправляются дачные автобусы с ул. Георгия Димитрова и с ул. Физкультурная. Ситуация схожая. Все хотят ехать сидя. На дачных маршрутах сейчас работают имеющиеся в наличии автобусы ЛИАЗ и МАЗ общей вместимостью 104 и 72 места соответственно. При этом сидячих мест всего 24. Поэтому сделать так, чтобы каждый желающий смог уехать на сидячем месте, не позволяет конструктив автобусов. Вместе с тем, мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пассажиров, и там, где это возможно, идем навстречу. К примеру, сегодня дачники нам сообщили, что у них на дачном массиве изменился график подачи воды. Вода подается до шести вечера, а последний дачный маршрут уходит тоже в шесть часов. Конечно, в этой ситуации, мы проработаем с перевозчиком вопрос смещения графика, чтобы это было удобно пассажирам», - пояснил Юрий Тапилин.По статистике в среднем за сезон (с мая по октябрь) дачные автобусы перевозят порядка миллиона человек и традиционно являются востребованными у горожан. Для удобства жителей, учитывая их просьбы и пожелания, в городе проводится систематическая работа по развитию дачных маршрутов. Так, с июня текущего запущен новый дачный маршрут № 199 «Хлебная площадь – СДТ «Волна» (остановка общественного транспорта «Пост ГИБДД»). Дачный автобус следует от Хлебной площади со всеми остановками по улице Главная, улице Народная, улице Белорусская, Самарскому шоссе, передает пресс-служба администрации Самары.