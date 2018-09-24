В Самаре продолжается прием заявок на фотоконкурс «В объективе закона»

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Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.На конкурс принимаются постановочные фотографии, иллюстрирующие правонарушения, нормы законодательства и правовые отношения в современной России в целом. Фотоработы, их описание и заявку на конкурс нужно прислать на электронную почту event@samdm.ru.Основные критерии оценки конкурсных работ: соответствие содержания работы заявленной теме и цели конкурса, нестандартность идеи, понятность для молодёжной аудитории, качество и техника работы.По итогам конкурса экспертная группа отберет 20 лучших работ для мобильной фотовыставки, которую разместят в 10 профессиональныхобразовательных организациях поочередно. Победители будут определены в 5 номинациях и будут награждены подарочными сертификатами на покупку техники и дипломами. Все конкурсанты также получат дипломы участников.Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара». Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодёжной политики Администрациигородского округа Самара, Министерства образования и науки Самарской области, а так же Департамента образования Администрации городского округа Самара, сообщает пресс-служба СДМ.