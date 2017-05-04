В Самаре продолжается акция «В отпуск - без долгов!»

117

Приставы помогают гражданам вылететь за границу и узнать о своих долгах. Уже один гражданин в экстренном порядке смог покинуть Россию.Судебными приставами в отношении гражданина А. было возбуждено исполнительное производство о взыскании суммы долга по налоговым платежам в размере 11 тысяч рублей. Не смотря на то, что должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, мужчина принял решение: отпуску быть. Тем не менее, ему не удалось покинуть страну. В пункте пропуска через государственную границу мужчина понял, что долги – это серьезно. Должнику пришлось возвращаться в город, чтобы погасить имеющуюся задолженность по исполнительному производству. После того, как он совершил финансовую операцию, он вновь вернулся в аэропорт, где предоставил подтверждающие документы судебным приставам. Должностными лицами УФССП России по Самарской области было вынесено постановление об отмене временного ограничения в праве выезда гражданина А. за пределы Российской Федерации. Следующим рейсом мужчина улетел за границу.Подобное экстренное решение вопроса возможно в рамках акции «В отпуск - без долгов!», которая проходит с 28 апреля по 9 мая 2017 года. Судебные приставы готовы вынести постановление о снятии временного ограничения должников в праве выезда за пределы Российской Федерации непосредственно в пунктах прохождения Государственной границы России. Также судебные приставы региона информируют выезжающих о наличии задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и дают подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий.