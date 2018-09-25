В Самаре продлён прием заявок на фотоконкурс «В объективе закона»

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Конкурс проводится с целью формирования гражданской ответственности и негативного отношения к совершению правонарушений в молодежной среде.К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.На конкурс принимаются постановочные фотографии, иллюстрирующие правонарушения, нормы законодательства и правовые отношения в современной России. Фотоработы, их описание и заявку на конкурс необходимо направить на электронную почту event@samdm.ru.По итогам конкурса экспертная группа отберет 20 лучших работ для мобильной фотовыставки, которую разместят в 10 профессиональных образовательных организациях поочередно.Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара, Министерства образования и науки Самарской области, а так же Департамента образования Администрации городского округа Самара.С положением о фотоконкурсе можно ознакомиться в приложении.Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 341-45-17, сообщает пресс-служба горадминистрации.