В Самаре приступили к противоклещевой обработке скверов и бульваров

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В этом году комплекс мероприятий по уничтожению клещей начали осуществлять немногим позже обычных сроков, поскольку в связи с холодными погодными условиями период активизации клещей наступил позже.Все работы сотрудниками муниципального предприятия выполняются в соответствии с инструкцией. На открытых территориях полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении полутора месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают.Необходимо отметить, что используемый препарат действует исключительно на паразитов. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных.Несмотря на то, что осуществляется акарицидная обработка, при посещении озелененных территорий необходимо соблюдать и меры личной предосторожности, сообщает пресс-служба администрации Самары.