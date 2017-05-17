В Самаре презентуют пешеходные экскурсии по историческому центру города, разработанные для гостей и болельщиков ЧМ-2018

164

В первой пробной экскурсии помимо журналистов и блогеров примут участие жители города, представители правительства Самарской области и администрации Самары, АНО «Дирекция – 2018».Аккредитация экскурсоводов на пешеходные маршруты будет проходить до конца марта 2018 года. Аккредитованным профессиональным экскурсоводам во встрече гостей будут помогать самарские Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Время и место сбора группы: 20 мая в 11.00 на пл. Куйбышева (напротив памятника В.Куйбышеву по улице Чапаевской). сообщает пресс-служба облправительства.