В Самаре презентовали третий том Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»

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Одним из приоритетов в деятельности министерства культуры Самарской области является разносторонняя поддержка юных дарований, а также инициативных, преданных профессии молодых специалистов, готовящихся к труду или работающих в сфере культуры. Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина: «Самарский регион славится своими давними музыкальными традициями. Большую роль в этом сыграл Дмитрий Кабалевский. В губернии регулярно проводится фестиваль-конкурс его имени. Наши ребята очень активны в творчестве. Они поступают в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, но многие возвращаются и продолжают работать здесь на своей родине».Среди лауреатов Золотой книги 2017 года — победители Дельфийских игр, обладатели Гран При Международных и Всероссийских конкурсов и олимпиад:Музыкальное искусство:Аргеткина Людмила Васильевна – студентка ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (Нижегородская область), балалайка;Ваньков Виталий Дмитриевич – выпускник колледжа МБУ ВО «Тольяттинская консерватория», гитара;Дятлов Петр Дмитриевич – студент ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», композиция;Дьякова Яна Юрьевна – студентка ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», сольное академическое пение;Капралова Елена Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», фортепиано;Нестеренко Зиновия Васильевна – учащаяся Центральной музыкальной школы при ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», скрипка;Семкин Иван Александрович – студент ГБПОУ «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова», теория музыки.Театральное искусство:Юнина Екатерина Андреевна – артистка МБУК ТЮЗ г.о. Новокуйбышевск «Время тайн», сообщает пресс-служба облправительства.