В Самаре презентовали новый кадровый проект «Самарская траектория роста»
22 января 2018 15:27
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Во время участия в конкурсе на должность главы города Елена Лапушкина обозначила в качестве одной из приоритетных задач своей работы формирование эффективной управленческой команды. «Самарская траектория роста» направлена на обновление кадрового состава органов местного самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом.
Как рассказала руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина, в рамках проекта горадминистрация создает площадку развития под названием «Академия муниципальной карьеры», где будет происходить взаимодействие участников проекта, их обучение, отшлифовка идейных предложений и проектная работа.
Проект будет реализовываться по трем направлениям: создание «Молодежной лиги управленцев», работа с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления и развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
Задача «Молодежной лиги управленцев» - привлечение талантливых молодых людей с их проектами и идеями к работе по развитию города. Для этого с высшими учебными заведениями будут заключены соглашения о взаимодействии в поиске одаренных и талантливых ребят из числа студентов. Члены «Молодежной лиги управленцев» смогут проходить практику в подразделениях администрации Самары, за каждым будет закреплен наставник из числа опытных муниципальных служащих.
Курс на поддержку талантливых молодых людей задал президент России Владимир Путин. Один из ярких примеров реализации этой задачи - конкурс «Лидеры России», полуфинал которого прошел в Самаре. Кроме того, прямое указание на всемерную поддержку молодых управленцев, постоянное общение с активной молодежью дал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Новый виток в рамках проекта получает работа с действующим кадровым резервом, который был создан городской администрацией еще в 2012 году. Кроме того, в этом году впервые объявлен набор в оперативный резерв профессиональных управленцев для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
«Оперативный резерв даст возможность людям, которые не являются студентами и в настоящее время не входят в кадровый резерв, реализовать свои идеи по развитию города на практике, - отметила Елена Лапушкина. – Я уверена, что этот проект позволит нам замещать вакантные должности достойными профессионалами, которые в дальнейшем будут управлять городом».
Глава Самары поручила руководителям департаментов и районных администраций усилить контроль за существующим кадровым резервом и провести ревизию.
Заявки на участие в проекте может подать любой желающий. Подробная информация о правилах участия размещена на сайте городской администрации, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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