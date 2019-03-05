В Самаре презентовали книгу о Почетном гражданине города Владимире Золотареве

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Во вторник, 5 марта, в администрации Октябрьского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное выходу книги о Почетном гражданине Самары, Первом секретаре Куйбышевского ГК КПСС, председателе городской Общественной палаты Владимире Золотареве. Почтить память выдающегося государственного и общественного деятеля, а также поделиться воспоминаниями о нем пришли Глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, председатель городской Общественной палаты Сергей Семченко, Почетные граждане Самары и Самарской области, коллеги и родные Владимира Ивановича.Презентация книги приурочена ко Дню рождения Владимира Золотарева – 3 марта ему исполнилось бы 83 года. В книге, написанной членом Самарской областной организации молодых литераторов Галиной Михайловой, собраны воспоминания очевидцев о Владимире Ивановиче, повествуется об изменениях, произошедших в городе под его руководством: именно он поспособствовал строительству диагностического центра, открытию первой очереди Куйбышевского метрополитена и четвертой очереди набережной, Аллеи Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров, строительству фонтана на улице Осипенко, реконструкции здания областной филармонии. Кроме того, по инициативе Владимира Ивановича был возрожден Грушинский фестиваль, а празднование Дня города стало традиционным.«Мне посчастливилось работать с Владимиром Ивановичем в городском комитете партии и в Общественной палате Самары, и я могу сказать однозначно: он был для меня, как и для многих в этом зале, учителем. Его пример показывает, насколько великие люди живут в нашем городе», - сказал Сергей Семченко.Сергей Семченко также добавил, что Общественная палата совместно с автором книги проведет серию встреч с учащимися школ города и представителями некоммерческих организаций, чтобы познакомить самарцев с историей жизни человека, подарившего нашему городу много знаковых мест.«К сожалению, я не была лично знакома с Владимиром Ивановичем, но я знаю ту Самару, которую оставил после себя этот выдающийся человек. Он был не просто градоначальником: для Куйбышева, для Самары он стал градообразующим человеком. И я искренне рада, что на свет появилась книга о Владимире Золотареве. С ее помощью о деятельности нашего земляка узнает еще больше людей», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.