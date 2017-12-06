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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре представители Росгвардии стали лауреатами региональной общественной акции «Благородство»

6 декабря 2017 12:39
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В Самаре представители Росгвардии стали лауреатами региональной общественной акции «Благородство» В этом году проект отмечает 20-летний юбилей.
В этом году проект отмечает 20-летний юбилей.

В Самаре сразу два представителя Росгвардии стали лауреатами областной общественной акции «Благородство». В этом году проект отмечает 20-летний юбилей, за это время он стал настоящим символом региона, а лауреатами акции стали свыше 600 человек. Все эти люди не проходят мимо чужой беды, поступают по чести и совести. Но самое главное, они мотивируют других делать добро. Награды героям вручают в торжественной обстановке, известные люди, руководители органов власти и общественных организаций губернии.

В этом году в числе лауреатов акции оказались старший инспектор группы оперативного реагирования ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Андрей Иванюшин. Он признан лучшим в номинации «Донор». Полковник Иванюшин обладает редкой группой крови. Впервые стал донором, когда помощь потребовалась коллеге. С тех пор стал активным участником движения. Сдает кровь уже 6 лет и на его счету не одна спасенная жизнь. Один из таких случаев – когда кровь понадобилась девушке во время тяжелых родов. Маме и малышу его кровь помогла выжить. В октябре 2017 года Андрею Иванюшину присвоено звание «Почетный донор». «Я горожусь тем, что могу помочь людям, - говорит Андрей Владимирович. - Мы спецназ. И кровь у нас особая. Боевая. И я очень рад, что мои коллеги, следуя моему примеру, тоже включились в донорское движение. Значит, в области станет больше людей, в жилах которых течет наша, особая кровь».

Еще одним лауреатом акции «Благородство» в этом году стал Валерий Базартынов – военнослужащий по призыву Самарского полка Росгвардии. Патрулируя вместе с сослуживцами улицы Промышленного района Самары, заметил гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Войсковой патруль предложил мужчине пройти в отдел полиции. Мужчина согласился, но по дороге внезапно ударил одного из бойцов ножом в грудь, после чего попытался скрыться. Однако от Валерия ему уйти не удалось. Боец Базартынов задержал злоумышленника во дворах на улице Физкультурной. Мужчина оказался неоднократно судимым, на месте происшествия найден выброшенный им пистолет и магазин с патронами.

Сейчас Валерий проходит службу в другом регионе. Награду вместо него получил старший того самого патруля сержант Булат Нуризянов. Вручая ее, врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Дмитрий Сазонов поблагодарил общественный совет акции за высокую оценку поступков своих коллег.

«Я благодарю организаторов акции за то, что они помогают людям узнавать о поступках наших сограждан, - сказал полковник Сазонов. - Ведь это не просто благородные люди, которые не проходят мимо, оставаясь равнодушными к чужому горю. Они совершают добрые дела тихо, не привлекая к себе внимания. Меж тем, эти поступки – пример для нас. Все участники акции – настоящие народные герои. Они показали, что в жизни всегда есть место подвигу – и не важно, что этот подвиг совершен не на поле боя с оружием в руках. Гражданский подвиг порой не менее важен».

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