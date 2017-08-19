В Самаре представители РГО и волонтеры очистили более 200 метров берега Волги от мусора

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Волонтеры Самарского городского волонтерского центра, представители Самарского отделения РГО, члены молодежного клуба РГО, недавно созданного в Самарском региональном центре для одаренных детей, а также сотрудники Библиотеки № 8 очистили более 200 метров берега Волги от мусора, сухих веток и пищевых отходов, продемонстрировав тем самым неравнодушие к экологическому состоянию городской среды.Напомним, одним из приоритетных направлений РГО является просветительская работа, нацеленная на повышение уровня экологического сознания населения.Открытие первого молодежного клуба Самарского областного отделения РГО дает возможность ребятам расширить исторические, этнические, культурологические и географические границы.«В конце учебного года молодежный клуб РГО начал свою работу. Это территория научного творчества, где участники клуба демонстрируют свои личные качества и оттачивают свои умения и навыки. Целью создания молодежного клуба РГО является изучение молодежью географии своей страны и своего региона, исторического и культурного наследия как предмета национальной гордости», - подчеркнула председатель молодежного клуба РГО Екатерина Лиликина.В настоящее время также ведется работа в рамках проекта «Атлас турмаршрутов». Ребята получили техзадание на лето и готовят актуальную информацию о туристско-рекреационном потенциале, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru