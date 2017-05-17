В Самаре предлагают в десятки раз увеличить штраф для руферов
17 мая 2017 21:07
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Чаще всего на объекты связи проникают юные самарцы. Наиболее привлекательны для них объекты высотой 100 метров и более. Среди популярных вершин в том числе антенно-мачтовые сооружения.
В связи с этим представители ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» и «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр» предлагают увеличить штраф за проникновение на их территорию в 10 раз. Сейчас минимальное наказание составляет три тысячи рублей, максимальное – пять тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 16 мая, во время заседания общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности в Самарской губернской думе.
В областном парламенте решили изучить со всех сторон это предложение.
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Комментарии
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17 мая 2017 21:07
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