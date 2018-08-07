В Самаре предлагают создать "Цифровую деревню" для айтишников, в роли которой может выступить Гагарин-центр
7 августа 2018 20:26
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В работе секции приняли участие эксперты от государственных институтов развития, федерального и регионального бизнеса, науки и общественности. Врио председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин отметил, что главная задача дискуссии — вместе с экспертным сообществом предложить проекты и реальные пути их реализации, чтобы уже за 2-4 года получить экономический прорыв на базе современных информационных технологий.
"В Самарской области высокоинтернетизированное население, хорошо развита телекоммуникационная инфраструктура, создана благоприятная среда для внедрения цифровых сервисов. Главное — определиться, как это сделать наиболее эффективно", — пояснил он.
Дискуссия получилась насыщенной и напряженной — ведь участникам предстояло не просто выступить с докладом, а распределить виртуальный "бюджетный миллиард" на конкретные мероприятия по стимулированию IT-отрасли. И с этой задачей они успешно справились.
В качестве одной из основных проблем цифровой экономики эксперты единогласно отметили дефицит кадров. "Создать цифровое общество без хотя бы минимального переизбытка специалистов в этой отрасли невозможно. Если Самарская область хочет получить 10-15% денег, которые образуются в экономике РФ в результате перехода на цифровые рельсы, то нам нужно к ежегодно выпускаемым 3 тысячам IT-специалистам добавить еще как минимум 2,7 тысячи человек. И разработать систему мотивации, чтобы они оставались работать в регионе", — подчеркнул Станислав Казарин.
В качестве такой мотивации эксперты назвали не только уровень зарплат, но и создание комфортной среды для работы IT-специалистов и проведение отраслевых форумов и фестивалей. Так, генеральный директор компании HAULMONT Александр Зоткин считает, что в Самаре может быть создан аналог Иннополиса, своеобразная "Цифровая деревня", в роли которой может выступить Гагарин-центр. "Также региональные власти могут способствовать проведению массовых ИТ-ивентов с привлечением федеральных и зарубежных экспертов. Для молодых специалистов, которые хотят развиваться и повышать свои профессиональные навыки, это сегодня очень важно", — уверен он.
Также эксперты отметили, что для успешной цифровизации экономики необходимы не только сами айтишники, но и представители смежных профессий: в обществе будущего навыками работы с информационными технологиями должны владеть и врачи, и инженеры, и строители, и учителя, а значит нужно вести речь об IT-образовании начиная с детского сада и школы.
"Чем больше людей, способных решать задачи в рамках цифровой экономики в разных отраслях, тем выше наши шансы на успех в цифровой трансформации", — считает директор центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, Ростелеком-Солар Владимир Дрюков. Он привел пример работы компании в Нижнем Новгороде: после открытия там офиса, где местные студенты-айтишники могли проходить практику и повышать свой уровень в регионе стали открываться представительства столичных компаний, заинтересованных в специалистах по кибербезопасности.
Второй блок предложений был направлен на стимулирование спроса на IT-услуги. Участники дискуссии отметили, что среди малого и среднего бизнеса не всегда есть понимание преимуществ, которые дает внедрение современных технологий.
Руководитель операционного офиса Всемирного Банка Михаил Бунчук считает, что особенностью внедрения IT-технологий в Самарской области в первую очередь должна стать ставка на промышленность. "У вас цифровизация промышленности пока отстает от госуслуг. Безусловно, есть предприятия-лидеры, но средний и особенно малый бизнес от них серьезно отстает", — отметил он.
В то же время представители промышленности отметили, что основная сложность при внедрении цифровых технологий связана с высокой стоимостью программного обеспечения.
"В целом наши предприятия достаточно продвинутые, они знают, что им необходимо делать и какие цифровые технологии внедрять. Однако на законодательном уровне мы сегодня не можем закладывать программное обеспечение в федеральные целевые программы. Кроме того, стоят программы дорого, а срок окупаемости у них большой. Находить длинные деньги под низкие проценты промышленности сложно. Если государство возьмет на себя поддержку в предоставлении гарантий, субсидировании процентных ставок по таким кредитам, то это позволит предприятиям региона совершить цифровой рывок", — уверен начальник управления производственного планирования ПАО "Кузнецов" Станислав Ромащев.
Эксперт отметил, что формат стратегических сессий с участием представителей разных отраслей имеет высокий синергетический эффект. "Главное, что мероприятие будет иметь продолжение в конкретной стратегии развития", — подчеркнул он.
Директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин подчеркнул, что областным властям необходимо делать ставку на создание полноценной экосистемы поддержки стартапов в IT- отрасли — от возникновения идеи до ее внедрения. "Возможно, имеет смысл создать соответствующий региональный фонд. Во многих регионах есть примеры, когда такие фонды создаются и действуют очень успешно", — отметил он.
А председатель совета директоров АО ГК "Интеллект город" Евгений Каганов предложил сделать "Гагарин-центр" центром реализации всех технологий "Умного города". По мнению эксперта, это наглядно продемонстрировало бы бизнесменам все преимущества внедрения "умных" технологий. "Кроме того, на Западе развит институт субсидирования населения и предприятий, приобретающих высокотехнологичную продукцию. Это стимулирует спрос. Подобная региональная программа в Самарской области также могла бы стать одним из инструментов развития цифровой экономики", — считает он.
В итоге дискуссии виртуальный бюджетный "миллиард" распределили на три направления. "Львиную долю средств, 500-600 млн, нужно направить на подготовку кадров и цифровое просвещение населения. Около 200-300 млн — на создание комфортной инфраструктуры для работы IT-специалмстов. А остальные средства — на стимулирование спроса на IT-продукт со стороны бизнеса", — подытожил модератор дискуссии, руководитель ООО "ГИС Решения", доцент Самарского университета Андрей Чернов.
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