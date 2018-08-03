В Самаре поздравили самого возрастного болельщика прошедшего ЧМ-2018
3 августа 2018 14:48
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97-летний Фомин Дмитрий Яковлевич, как преданный болельщик футбола, посетил три матча Чемпионата на стадионе «Самара Арена»!
Дмитрий Яковлевич ведет активный образ жизни.
Он регулярно ездил на стройку стадиона «Самара Арена», чтобы проследить процесс возведения грандиозного сооружения!
Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемого запаса энергии!
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