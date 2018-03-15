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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре появятся экспертные архитектурные советы

15 марта 2018 14:25
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В ближайшее время Союз архитекторов совместно с Департаментом градостроительства подготовит перечень направлений, в соответствии с которым будут созданы экспертные советы, и определит состав их участников.
В среду, 14 марта, Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с членами самарского Союза архитекторов. Участники встречи обсудили ряд принципиальных вопросов, решение которых позволит областному центру сохранить свой историко-архитектурный облик и при этом гармонично развиваться.

К примеру, профессиональное сообщество предложило проводить больше открытых архитектурных конкурсов по разработке проектов благоустройства общественных зон, строительству новых объектов и созданию скульптурных композиций, разработать местные нормативы градостроительного проектирования, создать специализированные экспертные советы и провести реорганизацию органов, отвечающих за градостроительство и архитектуру. По словам архитекторов, эти шаги смогут поднять статус профессии и дать новый толчок в развитии города.

«Мы предлагаем создать экспертные советы, которые бы до заседания комиссии по застройке и землепользованию или перед заседанием
Градостроительного совета обсуждали самые непростые вопросы, к примеру, вопросы об отклонении от предельных параметров при строительстве в историческом центре. Тогда при принятии окончательного решения городские власти смогут опираться не только на мнение общественности, полученное в ходе публичных слушаний, но и на мнение специалистов», - сказал член правления Союза архитекторов Леонид Кудеров.

Елена Лапушкина поддержала стремление архитектурного сообщества участвовать в жизни города: «Мы с вами думаем в одном
направлении. В городе есть, над чем работать, и в этом нам нужна помощь профессионалов. Я уверена, что экспертные советы уберегут нас от принятия неверных решений».

В ближайшее время Союз архитекторов совместно с Департаментом градостроительства подготовит перечень направлений, в соответствии с которым будут созданы экспертные советы, и определит состав их участников.

Кроме того, на встрече архитекторы предложили разработать муниципальные нормативы градостроительного проектирования. Этот долгожданный для всего архитектурного сообщества и строительной отрасли документ позволит учесть потребность конкретных городских территорий в объектах социальной сферы, инженерной инфраструктуре, а также определить допустимую плотность застройки и
необходимые меры по благоустройству.

Заместитель руководителя Департамента градостроительства Сергей Шанов рассказал, что порядок разработки местных нормативов градостроительного проектирования, который положит начало этойтработе, уже готов. Этот документ Елена Лапушкина подписала в присутствии собравшихся.

На встрече также поднимался вопрос о корректировке и реализации Генерального плана города. Архитекторы предложили создать в Департаменте градостроительства Управление территориального планирования. По их мнению, наличие проектного ядра в структуре Департамента позволит вести постоянный анализ актуальности Генплана, а также контролировать его реализацию.

«Могу вам сказать, что сейчас планируются изменения существующей структуры Администрации. Мы просчитаем экономическую возможность реализации этого предложения», - заключила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба администрации Самары. 



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