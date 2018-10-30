В Самаре появился центр «серебряного» волонтёрства – «Молоды душой»
30 октября 2018 18:51
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Регина Воробьева поздравила всех присутствующих со значимым для региона событием – открытием Центра «серебряного» добровольчества и предложила чаще проводить продуктивные встречи. «Мы с вами на «iВолге» говорили, что хорошо бы сделать формат встреч ежеквартальным, чтобы обсуждать не только «добрые дела», но и какие-то инициативы по улучшению жизни местного сообщества. Тот опыт, который стоит за каждым из вас, бесценен».
«Я очень рад, что у нас в регионе, на протяжении нескольких лет успешно развивается «серебряное» добровольчество. Для нас, как для органа власти, который в первую очередь занимается молодежью, это очень важно, потому что именно вы можете передавать уникальный опыт старшего поколения молодым людям» - отметил Сергей Бурцев.
Центр «серебряного» добровольчества в Самаре появился благодаря победе Самарской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и
формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах РФ. Конкурс проходил с 1 июня по 18 июля в рамках реализации программы «Молоды душой», организованной Ассоциацией волонтёрских центров в партнерстве с Благотворительным фондом «Память поколений». Оргкомитет рассмотрел 164 заявки из 64 регионов России. Программа «Молоды душой» направлена на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой деятельности и популяризацию волонтёрства у людей пожилого возраста. В ее рамках разрабатываются образовательные и методические материалы, организуется обучение для волонтёров «серебряного» возраста, руководителей волонтёрских центров и некоммерческих организаций.
«Сегодня в Самаре мы открыли долгожданный Центр «серебряного» добровольчества, который вошел в число 20 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в России. «Серебряные» волонтёры - уникальное поколение людей, обладающие невероятным жизненным и профессиональным опытом, а самое важное, они хотят делиться своими навыками и знаниями с молодым поколением. Именно поэтому Ассоциация волонтерских центров создает инфраструктуру по всей стране для развития добровольчества среди пожилого населения. Ценно, что программа стартовала в Год добровольца (волонтера). Благодаря программе «Молоды душой» люди в возрасте 50+ находят себя в активной и социально полезной деятельности. Могут
развиваться и жить активной жизнью», - сказала, приветствуя гостей мероприятия, координатор проекта «Молоды душой» Ассоциации
волонтерских центров Наталья Русакова.
«Серебряное» волонтерство - это не просто способ приносить пользу обществу и вести благотворительные проекты, это возможность делиться знаниями и опытом, продлить трудовую деятельность старшему поколению, помочь им почувствовать свою нужность. Это непосредственно влияет на их самочувствие и состояние здоровья. У них горят глаза, они молоды душой, а значит, что понятия возраста не существует», - прокомментировала руководитель проектов благотворительного фонда «Память поколений» Юлия Савина.
Также сегодня в здании Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание секции по вопросам развития благотворительности и добровольчества Совета НКО при Самарской Губернской Думе на тему: «Развитие движения серебряных волонтеров Самарской области». В нем приняли участие руководители волонтёрских и некоммерческих организаций региона.
Представитель Ассоциации «серебряного» волонтерских центров Наталья Русакова презентовала собравшимся федеральную программу
«Молоды душой», передает пресс-служба департамента по делам молодёжи Самарской области.
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