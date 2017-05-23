В Самаре посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проведет мастер-класс для теннисистов и футболистов

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24 мая в состав команды Послов Самары, города – организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 войдет капитан сборной команды России по теннису, заслуженный мастер спорта РоссииПодписание соглашения состоится в 15.00 в здании правительства Самарской области.Затем Анастасия Мыскина посетит теннисный центр (Самара, ул. Ново-Садовая, 160а), где в 16.00 проведет мастер-класс для юных спортсменов и примет участие в автограф и фото-сессии. Участниками мастер-класса станут не только теннисисты, но и футболисты, которые в свою очередь научат российскую теннисистку приемам владения футбольным мячом.Напомним, что по города – организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Росси определяют послов, которые представляют город на российском и международном уровне. Звания «Посла Чемпионата мира по футболу FIFA 2018» могут быть удостоены известные, талантливые люди, заслуженные представители своей профессии, ставшие ярким примером подражания для молодежи.Послы должны продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов – организаторов в информационном пространстве, участвовать в официальных мероприятиях.Анастасия Мыскина станет седьмым Послом Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. До нее соглашения были подписаны с чемпионом мира по баяну, музыкантом, заслуженным артистом Самарской области Сергеем Войтенко, Героем России, лётчиком-космонавтом Олегом Кононенко, Олимпийским Чемпионом по дзюдо, заслуженным мастером спорта России Тагиром Хайбулаевым, четырёхкратным чемпионом России по футболу, полуфиналистом Чемпионата Европы-2008, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА Александром Анюковым, паралимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и России, заслуженным мастером спорта России Николь Родомакиной и футболистом, телеведущим и комментатором «МАТЧ ТВ» Евгением Савиным.