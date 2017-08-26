В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию

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Сотрудники отделения по вопросам миграции ОП № 2 Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями администрации Промышленного района проверили торговые точки, расположенные на территории обслуживания.По результатам мероприятия было выявлено 6 административных правонарушений.Решением суда в отношении двух правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы Российской Федерации. Совместная работа по выявлению, пресечению и профиактике нарушения закона в сфере миграции будет продолжена и в дальнейшем, сообщает облМВД.