В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию
26 августа 2017 11:56
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Сотрудники отделения по вопросам миграции ОП № 2 Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями администрации Промышленного района проверили торговые точки, расположенные на территории обслуживания.
По результатам мероприятия было выявлено 6 административных правонарушений.
Решением суда в отношении двух правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы Российской Федерации. Совместная работа по выявлению, пресечению и профиактике нарушения закона в сфере миграции будет продолжена и в дальнейшем, сообщает облМВД.
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