В Самаре покажут «#ЛИЦАГОРОДА»

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Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Результат работы оформили в виде фотовыставки, которая будет презентована в десятке учебных заведений Самары, а после разместится в Самарском Доме молодежи. Таким образом, выставку увидят более 30 000 студентов.Кроме того, фотографии будут размещены в сети интернет. Фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА» пока не имеет аналогов в регионе. Идея еезаключается в том, что внутреннее содержание человека намного важнее формы. С помощью фотографий организаторы постараются показать, что внешность человека не главное, что объединяет всех людей значительно больше, сообщает пресс-служба СДМ.