В Самаре пока отложили установку памятника белочехам
17 ноября 2017 13:43
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В Самаре завершить установку памятника чешским легионерам в парке Щорса планируют в 2018 году, пишет 63.ru.
Работы по возведению архитектурного объекта отложили до лучших времен.
— Возведение памятного знака приостановили в связи с благоустройством парковой зоны, — рассказал представитель самарской мэрии.
Напомним, что решение об установке памятного знака чехословацким легионерам в Самаре приняли в 2008 году в результате соглашения между Чехией и Россией. Сам монумент изготовили на средства чешского министерства обороны. В ноябре 2015 года стартовал монтаж постамента на улице Красноармейской.
Данную площадку выбрали, так как ранее там располагалось Всехсвятское кладбище, где захоронили погибших чехов. Однако вскоре работу свернули: плиты подверглись нападению вандалов. Позже представители минобороны Чехии и России, местные политики выбрали новое место для установки памятника чехословацким легионерам — в парке Щорса.
Однако жители Самары вновь вышли на борьбу с неугодным монументом. В начале сентября этого года инициативная группа устроила пикет против установки памятного знака белочехам. Тогда активисты заявили, что будут продолжать сбор подписей до тех пор, пока городские власти не отменят решение по установке монумента.
Свое слово негодущие сдержали. Протестная акция повторилась в начале октября.
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