В Самаре похолодает и пройдут дожди

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Как сообщает Приволжское УГМС, в воскресенье погода Самарской области окажется под влиянием тыловой части циклона и холодного фронта. С северными ветрами в наш регион начнет поступать арктическая воздушная масса, которая приведет к понижению температуры воздуха. Похолодание будет сопровождаться дождями разной интенсивности. В начале следующей недели влияние циклона ослабеет, и вероятность дождей уменьшится, но сохранится прохладная погода.Ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. возможна гроза. Температура воздуха 12 ... 17 °C.Фото pixabay.com