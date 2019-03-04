В Самаре подводят итоги областной акции "Женщина года"

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Представительниц прекрасного пола награждают за особые заслуги и достижения в различных сферах деятельности.Областная акция проходит ежегодно начиная с 1998 года по инициативе региональной общественной организации "Союз женщин Самарской области".За эти годы номинантами стали более двух тысяч женщин, представляющих ведущие предприятия, организации, объединения всех городов и районов СО.Номинантами акции "Женщина года-2018" стали 50 женщин региона, добившихся успехов в разных отраслях."Мы чествуем руководителей, мастеров своего дела. Мы преклоняемся перед матерями, жёнами, сёстрами, самыми близкими людьми, которые в трудную минуту придут на помощь", - отметилГубернатор поблагодарил женщин СО за вклад в развитие региона."В семье - вы заботитесь о домашнем очаге. В трудовом коллективе - стабилизируете ситуацию. Вы умеете накапливать достижения предыдущих поколений, и эта прочная основа позволяет двигаться вперёд", - подчеркнул губернатор.Губернатор поблагодарил председателя общественной организации "Союз женщин Самарской области" Анну Сергеевну Васильеву и Валентину Александровну Журавлеву за идею проведения такой акции."Тех, кто придумал этот конкурс, номинанты вспоминают с благодарностью. Очень достойно и почётно выйти на эту сцену и получить признание таких же активных, ответственных подруг. Акция «Женщина года» объединяет всех. А когда женщины объединяются, любая задача становится по плечу, в том числе мужчинам, которых они вдохновляю", - уверен Дмитрий Азаров."Союз женщин Самарской области" объединяет 405 первичек. Женсоветы созданы во всех городах и районах СО, в активе состоит более 12 тысяч представительниц прекрасной половины человечества, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.