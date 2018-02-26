В Самаре подвели промежуточные итоги работы по ремонту фасадов на гостевых и туристических маршрутах

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Главный архитектордоложил, что в период с 2015 по 2017 годы был запланирован ремонт на 155 зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Из них 88 – многоквартирные дома, которые находятся в ведении Фонда капитального ремонта, 8 объектов - в федеральной собственности, 7 – в региональной, 20 – в муниципальной и 19 – в частной собственности. Кроме того, 13 фасадов запланировано отремонтировать за счет частных инвестиций.По словам главного архитектора, в настоящий момент работы завершены на 64 объектах культурного наследия, продолжаются еще на 63 и в скором времени стартуют на оставшихся 28 объектах. При этом Алексей Самарцев отметил, что все запланированные фасадные работы проводятся с учетом архитектурно-художественной концепции благоустройства городской территории и будут завершены до ЧМ-2018.Кроме того, более 80 деревянных и кирпичных домов, не относящихся к объектам культурного наследия, приведут в порядок в Ленинском и Самарском районах. Ремонтируются эти дома, в том числе, с привлечением общественности. Силами участников фестиваля «Том Сойер Фест» уже проведены работы на 11 объектах.Также руководство Управления главного архитектора рассказало о работах, проводимых в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. Так в преддверии мундиаля планировалось привести в порядок 354 объекта. На данный момент 300 зданий уже отремонтировано, работы по ремонту остальных завершатся до 1 мая текущего года.Глава Самары обратила внимание на судьбу других объектов культурного наследия, нуждающихся в проведении ремонтно-реставрационных работ. Елена Лапушкина поручила главе администрации Октябрьского районавзять под особый контроль старинные ворота на улице Осипенко, которые когда-то служили входом в Никольский мужской монастырь.«Вместе с Департаментом управления имущества изучите, в чьей собственности находятся ворота, какие работы по сохранению этогоуникального объекта необходимо провести», - сказала Глава города, сообщает пресс-служба администрации Самары.