В Самаре подвели предварительные итоги 1-го этапа проекта "Великие имена России"
19 октября 2018 00:00
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ТОП-10 имён – претендентов:
Алабин П.В.
Аксаков Г.С.
Засекин Г.О.
Козлов Д.И.
Королёв С.П.
Кузнецов Н.Д.
Репин И.Е.
Рязанов Э.А.
Татищев В.Н.
Толстой А.Н.
На 18.10.2018 поступило 857 звонков, 158 электронных писем, лично обратились в региональную приёмную проекта СО 56 граждан. Также были коллективные обращения от музея Рязанова и Аксаковского общества.
В списке имён-претендентов 35 фамилий великих российских соотечественников, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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