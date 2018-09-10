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В Самаре подвели итоги воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД

10 сентября 2018 15:05
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Самара должна быть не только местом, где можно зарабатывать, но и городом, в котором комфортно жить.
В субботу, 8 сентября 2018 года, в Самаре подвели итоги воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды – первого курортно-проектного семинара по работе с общественными пространствами в исторической среде для архитекторов, социологов, юристов, экономистов #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД, который проходил с 30 августа.

Организаторами мероприятия выступили Бюро Wowhaus, ROOT development (Самара), Проектное бюро Т.М. (Самара), Правительство Самарской области, Администрация городского округа Самара, Самарский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

О необходимости пересмотреть подходы к благоустройству общественных пространств областного центра и использовать опыт бесконфликтной реновации не раз говорил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. На круглом столе, который состоялся в рамках воркшопа 3 сентября, он отметил, что раньше областной центр воспринимался только как «город для работы», сейчас же Самара должна быть не только местом, где можно зарабатывать, но и городом, в котором комфортно жить. ЧМ-2018 раскрыл потенциал столицы как одного из туристических центров страны. Дмитрий Азаров подчеркнул, что региональные власти прилагают серьезные усилия, чтобы реновация охватила не только туристические маршруты, где уже проведена работа в рамках подготовки к ЧМ-2018, но и всю территорию исторических районов города, - сохранение исторического и архитектурного наследия формирует совершенно иной менталитет у горожан, способствует патриотизму к малой родине.

Всю неделю 5 команд работали над тремя территориями в историческом центре Самары: улицей Куйбышева, прибрежной полосой вдоль территории Жигулевского пивзавода и ГРЭС и набережной от речного вокзала до улицы Кутякова. Молодые урбанисты: социологи, архитекторы, экономисты из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа и Самары - под руководством опытных кураторов всесторонне изучили территории и выдвинули свои предложения по их развитию. Пять комплексных предложений, с учетом исторического и культурного контекста, потребностей потенциальных пользователей, существующих ограничений и действующих регламентов, были представлены общественности на итоговом семинаре. По окончании презентации состоялась дискуссия: присутствовавшие на мероприятии кураторы, представили областного правительства и администрации города обсудили сильные и слабые стороны работ. В завершение семинара всем участникам были вручены дипломы.

«Это был семинар, посвященный не столько дизайну, сколько именно программированию территорий, - отметил главный архитектор центра структурных проектов Высшей школы экономики, общественный советник Губернатора Самарской области Виталий Стадников, - мы рассчитывали в том числе и вопросы, как эти территории будут содержаться, кем, основные технико-экономические показатели. Результатом этого семинара является не только и не столько архитектурный проект, сколько набор мероприятий, функций, которые будут предложены к рассмотрению». По его словам, было важно ориентировать пространство для разных социальных и возрастных групп населения, и эти моменты команды попытались учесть в своих проектах.

Арина Переведенцева, участница воркшопа, представляющая Московскую архитектурную школу МАРШ, поделилась впечатлениями от работы: «Мы делали упор на то, что наш проект может быть реализован в кратчайшие сроки малыми усилиями, но чтобы при этом запустить достаточно мощные процессы преобразования территории. Работа шла очень насыщенная, в плотном графике, было очень интересно. Территория была действительно сложная, пришлось потрудиться, но я довольна результатом. В нашей группе было шесть человек: двое из Москвы и четверо из Самары. Ребята из Самары, конечно, помогали нам погрузиться в контекст, но работали мы вместе на равных условиях».

По мнению Анатолия Баранникова, главного архитектора Самарской области, в каждом из проектов есть рациональное зерно. «Вдвойне полезно то, что участники делали свою работу с состоявшимися архитекторами, которые представляют себе и практическое проектирование, и значимость этих задач», - подчеркнул он.

Важно и то, что воркшоп, в рамках которого была обширная программа открытых лекций по урбанистике, стал своеобразной школой также для тех, кто находился в стороне - для зрителей. На лекциях присутствовало много молодежи, послушать выступающих заходили и просто прохожие, а затем просили слово и высказывали свое мнение. «Очень хорошо, что люди начинают чувствовать себя соучастниками процесса», - отметил Анатолий Баранников. «По практической применимости: конечно, все будем смотреть, материалы остаются у нас. Безусловно, будут приниматься практические решения, и при принятии этих решений мы все это будем учитывать», - добавил он, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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