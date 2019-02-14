Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 февраля, 19:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/02:
USD 65.68
-0.03
EUR 74.39
0.24
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подвели итоги работы регионального центра кибербезопасности в 2018 году

14 февраля 2019 18:04
64
В мае 2018 году был выявлен факт появления в Сети вредоносного программного обеспечения, целью которого было заражение всех информационных узлов.
14 февраля состоялось подведение итогов работы центра кибербезопасности Самарской области в 2018 году. Центр круглосуточно защищает информационные ресурсы и системы органов власти, медицинских и образовательных учреждений, МФЦ, системы «112», регионального портала госуслуг и других учреждений.

Центр был создан в конце 2015 года в рамках утвержденной Президентом РФ концепции создания государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

В 2018 году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональный центр кибербезопасности был переведен на усиленный режим работы.

Центр в 2018 году реализовал проект по обеспечению информационной безопасности на объектах спортивного назначения и объектах инфраструктуры, задействованных при подготовке и проведении игр Чемпионата мира по футболу 2018. Было проведено обследование информационных инфраструктур организаций, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу 2018, внедрены программно-аппаратные комплексы системы обнаружения компьютерных атак, организованы круглосуточные смены дежурных операторов для мониторинга состояния информационной безопасности.

В период проведения в городе Самаре Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 было зафиксировано 162 тысячи событий информационной безопасности, из которых 475 были признаны инцидентами, предотвращены или обезврежены. Причем пик критичности внешних влияний на государственные информационные системы и ресурсы был зафиксирован в день проведения матча Россия-Уругвай.

Руководитель регионального центра кибербезопасности Максим Акимов рассказал о задачах своего подразделения: своевременно обнаруживать и предупреждать возникновение инцидентов информационной безопасности и ликвидировать их последствия. Центр на постоянной основе взаимодействует и обменивается опытом об актуальных угрозах с крупнейшими центрами мониторинга и реагирования: ФСБ России, НКЦКИ, FinCERT – Центральный Банк России, Ростелеком Solar – JSOC.

По словам Максима Акимова, в мае 2018 году был выявлен факт появления в Сети вредоносного программного обеспечения, целью которого было заражение всех информационных узлов. Если бы угроза не была выявлена и ликвидирована, то государство бы понесло многомиллионные убытки. В апреле 2018 года была обнаружена уязвимость популярной системы управления сайтами Drupal. Сотрудники центра оперативно среагировали, уязвимость была закрыта. Таким образом, своевременное реагирование позволило избежать негативных последствий и обеспечило стабильное функционирование государственных информационных систем и ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Самарской области.

Одним из важнейших направлений национального проекта «Цифровая экономика» является масштабная программа «Информационная безопасность». К ее реализации регион готов. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин заявил: «Информационная безопасность — важнейший элемент национального проекта. В этом направлении регион будет двигаться по трем направлениям: импортозамещение, защита критически важной инфраструктуры государственных информационных систем и подготовка кадров. Мы совместно с государственными, региональными и муниципальными органами власти, с предприятиями, имеющими стратегическое значение (метрополитен, электростанции, медицинские учреждения, предприятия, где есть риски техногенных аварий и пр.) будем выстраивать единый контур информационной безопасности Самарской области».

По словам Казарина, регион претендует на то, чтобы стать одним из главных центров страны по подготовке специалистов по кибербезопасности. Уже сейчас в Самаре готовятся соревнования VolgaCTF-2019. Это состязания по информационной безопасности для представителей IT- индустрии. Проект в новом сезоне отметит свое девятилетие, а последние три года соревнования приобрели статус международных и привлекают до 700 команд со всего мира. Лучшие — собираются на финал в Самаре. 1 марта для участников откроется регистрация. Цель состязаний — поддержать студентов в повышении уровня теоретических знаний и практических навыков в обеспечении эффективного функционирования систем информационной безопасности. В ходе соревнований выявляются талантливые студенты и формируется сообщество специалистов в области защиты информации. Последние три года в рамках VolgaCTF проводятся круглые столы с представителями МИД России, Министерства обороны, российских и зарубежных высших учебных заведений по различным аспектам защиты информации, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 февраля 2019  18:25
В программе: символическая церемония бракосочетания, интерактивные площадки и романтичные подарки.
ГЛК «СОК» приглашает влюблённых на праздник
 В программе: символическая церемония бракосочетания, интерактивные площадки и романтичные подарки.   Социум
43
14 февраля 2019  18:04
В мае 2018 году был выявлен факт появления в Сети вредоносного программного обеспечения, целью которого было заражение всех информационных узлов.
В Самаре подвели итоги работы регионального центра кибербезопасности в 2018 году
В мае 2018 году был выявлен факт появления в Сети вредоносного программного обеспечения, целью которого было заражение всех информационных узлов.  Социум
58
14 февраля 2019  17:49
Ему было 68 лет.
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров
Ему было 68 лет.    Социум
90
Весь список

Здравоохранение
14 февраля 2019  12:01
ВИЧ-инфицированных лечили некачественным «Ретвисетом»
ВИЧ-инфицированных лечили некачественным «Ретвисетом»
Росздравнадзор России отреагировал на многочисленные жалобы пациентов со всей России, в том числе из Самары. Здравоохранение
157
13 февраля 2019  15:08
Специалисты обсудят проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации, факторы социального риска и алгоритмы медико-социальной помощи.
В Самаре специалисты обсудят меры помощи детям с диабетом
Специалисты обсудят проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации, факторы социального риска и алгоритмы... Здравоохранение
287
13 февраля 2019  12:20
Названа новая опасность употребления жирной и сладкой пищи Она может значительно увеличить риск смерти от сепсиса.
Названа новая опасность употребления жирной и сладкой пищи
Она может значительно увеличить риск смерти от сепсиса.  Здравоохранение
261
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
137
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
437
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
348
Весь список
Туризм
13 февраля 2019  13:54
Эксперты назвали основные покупки россиян перед путешествиями
Эксперты назвали основные покупки россиян перед путешествиями
Спросом пользуются электрические зубные щетки, фены, дорожные утюги. Туризм
295
8 февраля 2019  09:12
Региональный туристический форум пройдет в Самаре 11 и 12 февраля Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области.
Региональный туристический форум пройдет в Самаре 11 и 12 февраля
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
311
2 февраля 2019  10:46
Безвизовый режим между Россией и ОАЭ заработает с 17 февраля
Безвизовый режим между Россией и ОАЭ заработает с 17 февраля
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
504
Весь список
Образование
14 февраля 2019  17:24
Участники обсудят реализацию проекта «Большие вызовы» в регионе.
Политех проводит сессию областной программы «Взлет»
Участники обсудят реализацию проекта «Большие вызовы» в регионе.   Образование
77
13 февраля 2019  17:32
Урок прошел в формате живого общения, ребят интересовали вопросы, связанные с цифровым миром.
Более 170 студентов Самарского колледжа приняли участие в «Уроке цифры»
Урок прошел в формате живого общения, ребят интересовали вопросы, связанные с цифровым миром.   Образование
283
12 февраля 2019  19:59
В пятницу, 15 февраля, будет учебный день.
Карантин в самарских школах продлили на один день
В пятницу, 15 февраля, будет учебный день.  Образование
331
Весь список

Культура
14 февраля 2019  18:18
«Мой бедный Марат» - это история о любовном треугольнике, драма в двух действиях.
В Самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Мой бедный Марат»
«Мой бедный Марат» - это история о любовном треугольнике, драма в двух действиях.  Культура
45
14 февраля 2019  14:31
Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля.
В Самаре состоится мировая премьера балета «Три маски короля»
Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля.  Культура
111
14 февраля 2019  10:43
Впервые за полвека Самарский театр оперы и балета представит мировую премьеру балета
Впервые за полвека Самарский театр оперы и балета представит мировую премьеру балета
Его название – «Три маски короля».  Культура
149
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
302
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
759
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
825
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
583
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
382
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
346
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
461
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
711
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
916
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2115
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1842
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2122
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2499
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2691
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3983
Весь список

Мероприятия
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Самаре пройдет мероприятие «Народы России на службе Отечеству»
В Самаре состоится мировая премьера балета «Три маски короля»
В Самаре подведут итоги акции «Мужчина года – 2018»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные