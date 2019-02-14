В Самаре подвели итоги работы регионального центра кибербезопасности в 2018 году
14 февраля 2019 18:04
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Центр был создан в конце 2015 года в рамках утвержденной Президентом РФ концепции создания государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
В 2018 году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональный центр кибербезопасности был переведен на усиленный режим работы.
Центр в 2018 году реализовал проект по обеспечению информационной безопасности на объектах спортивного назначения и объектах инфраструктуры, задействованных при подготовке и проведении игр Чемпионата мира по футболу 2018. Было проведено обследование информационных инфраструктур организаций, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу 2018, внедрены программно-аппаратные комплексы системы обнаружения компьютерных атак, организованы круглосуточные смены дежурных операторов для мониторинга состояния информационной безопасности.
В период проведения в городе Самаре Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 было зафиксировано 162 тысячи событий информационной безопасности, из которых 475 были признаны инцидентами, предотвращены или обезврежены. Причем пик критичности внешних влияний на государственные информационные системы и ресурсы был зафиксирован в день проведения матча Россия-Уругвай.
Руководитель регионального центра кибербезопасности Максим Акимов рассказал о задачах своего подразделения: своевременно обнаруживать и предупреждать возникновение инцидентов информационной безопасности и ликвидировать их последствия. Центр на постоянной основе взаимодействует и обменивается опытом об актуальных угрозах с крупнейшими центрами мониторинга и реагирования: ФСБ России, НКЦКИ, FinCERT – Центральный Банк России, Ростелеком Solar – JSOC.
По словам Максима Акимова, в мае 2018 году был выявлен факт появления в Сети вредоносного программного обеспечения, целью которого было заражение всех информационных узлов. Если бы угроза не была выявлена и ликвидирована, то государство бы понесло многомиллионные убытки. В апреле 2018 года была обнаружена уязвимость популярной системы управления сайтами Drupal. Сотрудники центра оперативно среагировали, уязвимость была закрыта. Таким образом, своевременное реагирование позволило избежать негативных последствий и обеспечило стабильное функционирование государственных информационных систем и ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Самарской области.
Одним из важнейших направлений национального проекта «Цифровая экономика» является масштабная программа «Информационная безопасность». К ее реализации регион готов. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин заявил: «Информационная безопасность — важнейший элемент национального проекта. В этом направлении регион будет двигаться по трем направлениям: импортозамещение, защита критически важной инфраструктуры государственных информационных систем и подготовка кадров. Мы совместно с государственными, региональными и муниципальными органами власти, с предприятиями, имеющими стратегическое значение (метрополитен, электростанции, медицинские учреждения, предприятия, где есть риски техногенных аварий и пр.) будем выстраивать единый контур информационной безопасности Самарской области».
По словам Казарина, регион претендует на то, чтобы стать одним из главных центров страны по подготовке специалистов по кибербезопасности. Уже сейчас в Самаре готовятся соревнования VolgaCTF-2019. Это состязания по информационной безопасности для представителей IT- индустрии. Проект в новом сезоне отметит свое девятилетие, а последние три года соревнования приобрели статус международных и привлекают до 700 команд со всего мира. Лучшие — собираются на финал в Самаре. 1 марта для участников откроется регистрация. Цель состязаний — поддержать студентов в повышении уровня теоретических знаний и практических навыков в обеспечении эффективного функционирования систем информационной безопасности. В ходе соревнований выявляются талантливые студенты и формируется сообщество специалистов в области защиты информации. Последние три года в рамках VolgaCTF проводятся круглые столы с представителями МИД России, Министерства обороны, российских и зарубежных высших учебных заведений по различным аспектам защиты информации, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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14 февраля 2019 18:04
В мае 2018 году был выявлен факт появления в Сети вредоносного программного обеспечения, целью которого было заражение всех информационных узлов. Социум
58
14 февраля 2019 17:49
Ему было 68 лет. Социум
90
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14 февраля 2019 12:01
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