В Самаре подвели итоги работы осенних сельскохозяйственный ярмарок

93

Участниками муниципальных ярмарок стали не только сельхозпроизводители из Самарского региона, но и из Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, республики Марий Эл, а также из Казахстана. Общее количество мест на городских ярмарках превысило 300, 70 из которых было представлено пенсионерам на бесплатной основе. Временно исполняющий полномочия Главы Владимир Василенко отметил, что количество льготных мест недостаточное и поручил исправить ситуацию в следующем году.За время работы ярмарок более 150 тысяч горожан воспользовались возможностью приобрести продукты по ценам, ниже средних по городу. Так руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов доложил, что средняя стоимость овощей, молока и хлеба на ярмарках была самой низкой по Самаре.Самыми популярными оказались ярмарки на Физкультурной и на Ленинской у музея им. Алабина. Их работу намерены возобновить следующим летом, сообщает пресс-служба администрации Самары.