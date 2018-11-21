В Самаре подвели итоги работы Молодежной лиги управленцев

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Напомним, что проект был запущен в начале 2018 года по инициативе Главы Самары Елены Лапушкиной и реализовывался по трем направлениям: развитие действующего кадрового резерва, создание оперативного кадрового резерва на замещение должностей руководителей муниципальных предприятий и создание Молодежной лиги управленцев.В состав лиги вошли 43 самарца в возрасте до 25 лет. Вместе с наставниками из Администрации они разработали проекты, нацеленные на развитие городской среды, транспортной системы, социальной сферы и других областей жизнедеятельности города. За время прохождения практики в структурных подразделениях Администрации студенты и выпускники ведущих вузов Самары создали более 20 проектов, девять из которых были отобраны для публичной защиты.«Вы – первые участники Молодежной лиги управленцев. И на вас как на первопроходцах лежит большая ответственность: именно от уровня ваших проектов, от того насколько результативной окажется ваша работа в паре с наставниками, во многом зависит дальнейшее развитие самой Лиги и всего кадрового проекта «Самарская траектория роста», - отметила Глава города в приветственном слове.На суд членов комиссии были вынесены проект в области волонтерства «Помогалка life» для поиска нуждающихся в помощи и о тех, кто готов ее оказать, проекты по модернизации единой системы кадровой резерва Администрации, совершенствованию системы оплаты труда муниципальных служащих, внедрению нейросети в систему управления транспортом, усовершенствованию грантовой поддержки в области культуры, искусства и молодежной политики, созданию единой системы профориентации школьников, развитию пешеходной зоны на улице Куйбышева.Бурное обсуждение вызвал каждый проект, но наивысшую оценку получил проект Ольги Мензелеевой, нацеленный на развитие единой системы управления кадровым резервом. Второе место получил проект Ларисы Второвой «Дорога в будущее», направленный на развитие социального партнерства между школами и предприятиями для создания комплексной системы профориентации школьников. Третье место члены комиссии присудили Денису Дмитриеву, который предложил оптимизировать работу городского общественного транспорта с использованием искусственных нейронных сетей.Подводя итоги, Елена Лапушкина отметила, что большинство из озвученных идей будут детально изучены и в дальнейшем найдут применение на практике.«Все проекты очень интересные и достойные отдельного внимания. Вы очень точно чувствуете проблематику и нюансы в выбранных темах, - отметила Елена Лапушкина. – Этот проект задумывался для того, чтобы насыщать муниципальную службу молодыми талантливыми кадрами. И я очень надеюсь, что в дальнейшем вы станете нашими коллегами, что мы увидим вас в стенах городской Администрации, районных администраций и муниципальных предприятий», передает пресс-служба администрации Самары.