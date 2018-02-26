В Самаре подвели итоги областной акции «Женщина года»
26 февраля 2018 18:47
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«Для меня сегодня большая честь быть здесь и поздравлять победителей. Акция «Женщина года» стала не только заметным общественным событием, но и настоящим праздником, – сказал глава региона. – Сегодня без женщин невозможно представить ни одну отрасль: Самара – космическая столица, и женщины запускают космические корабли; Самара – мощнейший образовательный центр, и, конечно, сфера образования является традиционно женской сферой. Много женщин трудится и в сфере здравоохранения, промышленности, культуры, искусства, в сельском хозяйстве – словом, нет ни одной области, в которой бы женщины себя не проявили».
Традиционно победительниц определяют в номинациях «Общественный деятель», «Специалист образования», «Специалист отрасли», «Специалист здравоохранения», «Муниципальный служащий», «Представитель культуры» и «Руководитель, деловая женщина». В это году в финал вышли 50 жительниц региона из 8 городских округов и 20 муниципальных районов.
Из рук Елены Лапушкиной памятные подарки получили лауреаты в номинации «Муниципальный служащий». В этом году ими стали сотрудницы администраций Пестравского и Клявлинского районов области, а также Промышленного района Самары.
«Муниципальная служба является самой близкой к жителям. От того, насколько человек, работающий в этой сфере, профессионален, открыт и готов к диалогу, зависит, как будут решаться проблемы на местах, как будут меняться города и другие муниципальные образования и какое мнение у людей формируется о власти в целом», - отметила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба аминистрации Самары.
Фото: пресс-служба аминистрации Самары
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