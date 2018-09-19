В Самаре подвели итоги летней оздоровительной кампании

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По информации руководителя городского Департамента образования Лилии Галузиной, летом для самарских ребят были открыты 167 лагерей дневного пребывания, в которых проходили «Умные каникулы» - образовательные программы по различным направлениям: экологические, спортивно-оздоровительные, художественные, технические.В семи детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием («Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность») прошли 44 профильные смены, в них отдохнули 8 500 детей. Программы смен были насыщены мероприятиями и проектами, посвященными актуальным темам 2018 года: Чемпионату мира по футболу, Году волонтера в России, развитию детского общественного движения.Успешно прошли смены в стационарных палаточных лагерях «Молодежная планета» (центр «Союз») и «Я - инструктор» (центр «Юность»). В них отдохнуло 480 детей по программам туристско-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной и патриотической направленности.Большое внимание было уделено организации отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.«В обновленных детских центрах «Волжский Артек» и «Волжанка» в период летних каникул было организовано восемь оздоровительных смен, всего в них отдохнули 2197 человек, - добавила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары Светлана Найденова. - В августе совместно с городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» на базе «Волжского Артека» был проведен третий спортивный турнир по паралимпийскому виду спорта бочча».По данным Роспотребнадзора эффективность оздоровления в детских оздоровительных учреждениях города Самары составила 98,2%.Летом для ребят были организованы профильные походы и поездки. Более двух тысяч школьников приняли участие в таких мероприятиях как Всероссийский слет волонтеров «Тетрадка дружбы» в Перми, международный образовательный проект в немецком городе-партнере Штутгарте, Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию в Екатеринбурге, а также в поисковых экспедициях школьных музеев.«В Международном конкурсе-фестивале «Вальс белых ночей», который проходил в Санкт-Петербурге, ребята из Самары выиграли гран-при. Первое место юные самарцы заняли на Всероссийских соревнованиях по судомоделированию в Пензе и третье место во Всероссийском открытом фестивале научно-технического творчества «Технопарк юных - 2018» в Ростовской области», - рассказала Лилия Галузина.В период летних каникул пользуются популярностью спортивные мероприятия. По информации городского Департамента физической культуры и спорта, всего за летний период в спортивных мероприятиях приняли участие 20 862 человека.На центральных площадках города, набережной и пляжной территории проходили турниры «Лето в боксерских перчатках», «Забей гол, фанат», тренировочные занятия и соревнования по пляжным видам спорта, в парках и скверах проводились тренировки по йоге, акробатическому рок-н-роллу, скандинавской ходьбе, парковому волейболу, стритболу, фитнесу.В ходе оздоровительной кампании в каждом микрорайоне города работали тренеры по месту жительства. Ими было проведено почти 600 спортивных мероприятий, в том числе турнир «Лето с футбольным мячом», соревнования по шахматам и теннису, районные спортивные праздники «Спорту – да! Наркотикам – нет!», а также мероприятия, посвященные значимым событиям летнего времени.Для воспитанников спортивных школ Самары проводились учебно-тренировочные сборы как на базах образовательных учреждений Самары, так и в детских оздоровительных центрах Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Башкирии, Татарстана и Краснодарского края. В них приняли участие более шести тысяч детей и подростков.В период летних каникул детям предоставляется не только широкий выбор проведения отдыха и досуга, но и – для всех желающих – возможность заработать. По информации Департамента культуры и молодежной политики Самары, в этом году трудоустроено более 2100 подростков.Кроме того, 2 400 юношей приняли участие в летних военно-полевых сборах.По итогам проведения летней кампании награждены 54 лучших организатора детского отдыха 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.