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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подвели итоги конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора»

17 сентября 2018 21:16
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Жители выбрали дворовые территории, которые получат 100 тысяч рублей на благоустройство.
В каждом из девяти районов города путем рейтингового голосования, организованного на пунктах общественного голосования 9 сентября жители выбрали дворовые территории, которые получат 100 тысяч рублей на благоустройство.

Новый проект благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора» стартовал в Самаре в июле этого года. Проект нацелен на поддержку активных жителей и общественных инициатив.

Горожане на общих собраниях во дворах решали, как именно они хотят преобразить свой двор и выбирали из предложенного каталога малые архитектурные формы.

Стоит отметить, что жители Самары активно включились в проект. Собрания жильцов во дворах и обсуждение проектов благоустройства территорий проходили практически ежедневно, затем при поддержке специалистов администраций внутригородских районов подавали заявки на участие в конкурсе.

Перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания на территории городского округа Самара здесь, передает пресс-служба администрации Самары.



Фото: Твиттер 
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