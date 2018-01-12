В Самаре подвели итоги благотворительной акции «Ёлка желаний»

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В декабре 2017 года свои пожелания написали 629 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.«Все открытки с «Ёлок желаний» были сняты жителями города. Исполняли желания детей коллективы учреждений, студенты, школьники, спортсмены, пенсионеры. Всего в акции приняли участие более 6 тыс. горожан», - отметила заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.По словам организаторов, самыми популярными новогодними желаниями детей стали машины, самолеты, роботы. Напомним, что в 2016 году лидировали куклы, коляски, кроватки, которые в 2017 году переместились на вторую строчку по числу желаний. На третьем месте оказались планшеты, телефоны, электронные книги, фотоаппараты. Как и в прежние годы, востребованными у юных самарцев остаются спортивные принадлежности (лыжи, ролики, коньки и т.д.), а также конструкторы, настольные, развивающие и музыкальные игрушки, сообщает пресс-служба администрации Самары.