В Самаре подвели итоги журналистского конкурса «Самара в игре!»

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В этом году за звание «Лучший тележурналист», «Лучшая операторская работа», «Лучшая публикация», «Лучшая фоторабота», а также за приз в специальной номинации боролись 38 участников. В адрес оргкомитета конкурса они направили 200 работ, посвященных подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM в Самаре, развитию массового спорта и популяризации футбола в областной столице. Наградить лучших из лучших приехали Глава Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.«Уходящий год однозначно запомнится нам надолго. И, вспоминая этот период времени, мы, в первую очередь, будем ассоциировать его с Чемпионатом мира по футболу, - сказала Елена Лапушкина. – К этому уникальному событию мы начали готовиться с 2012 года, постепенно приводя в порядок дороги, фасады, общественные пространства. И я благодарна вам, уважаемые журналисты, за то, что вы всегда были рядом, позволяли нам смотреть на нашу работу со стороны, помогли передать атмосферу мундиаля и зарядили народ энергией этой великого события, показали Самару всему миру и помогли по-новому открыть наш город для его жителей», - обратилась Глава города к участникам конкурса.Члены жюри конкурса - представители Правительства Самарской области, Администрации Самары, редакторы ведущих СМИ, руководители пресс-служб и эксперты в области журналистики – выявили в каждой номинации двух победителей.Так первое место в номинации «Лучший тележурналист» занял корреспондент ГТРК «Самара» Виктор Шепелев, а второе – корреспондент телеканала «Самара-ГИС» Андрей Горгуленко.Лучшим телеоператором был признан сотрудник ГТРК «Самара» Андрей Щербин, а второе место было присуждено оператору ТРК «Губерния» Александру Каракулько.Призы за лучшую фотоработу получили фотокорреспондент газеты «Коммерсантъ-Волга-Самара» Юрий Стрелец и фотокорреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Анар Мовсумов. Лучшими публикациями были признаны работы сразу двух сотрудников «Самарской газеты»: спортивного обозревателя Сергея Волкова и редактора сайта Sgpress.ru Кирилла Ляхманова.Специальными призами были за лучшие авторские проекты были отмечены корреспонденты ТРК «Губерния» Анастасия Зубарева и радиостанции «Комсомольская правда-Самара» Антон Черепок.«Чемпионат не заканчивается, он продолжается: его наследие долгие годы будет работать на развитие Самары и Самарской области. – сказал Александр Фетисов, – Кроме того, мы еще долгие годы будем вкушать плоды ваших трудов: с интересом пересматривать фотографии и видео, перечитывать тексты и вспоминать мундиаль», передает пресс-служба горадминистрации.