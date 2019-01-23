Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 23 января, 17:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -21 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 66.55
0.19
EUR 75.55
0
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подведут итоги регионального этапа фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

23 января 2019 16:01
81
Фестиваль проводился в целях популяризации вопросов энергосбережения в нашем регионе министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
В четверг, 24 января, в 16.00 в зале для совещаний министерства образования и науки Самарской области состоится торжественное
награждение по итогам проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2018.

Фестиваль проводился в целях популяризации вопросов энергосбережения в нашем регионе министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при активном содействии министерства образования и науки Самарской области.

В образовательных учреждениях региона проведены мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2018. Социальная кампания осуществлялась при содействии Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения школьников. Мероприятия проводились при участии предприятий топливно-энергетического комплекса региона.

С 26 сентября по 17 декабря 2018 года Федеральным оргкомитетом Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче был проведен Всероссийский конкурс тематических уроков по теме экологии и энергосбережения. В номинация «Лучший урок «Экология и энергосбережение для учащихся 5-8 классов» победителем стала Наталья Николаевна Александрова, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 145» г.о. Самара

По итогам работы за 2018 год Самарская область находится в числе ведущих регионов Российской Федерации по выполнению мероприятий #ВместеЯрче 2018, на сайте Минэнерго России наш регион официально отмечен среди передовых по проведению данной работы.

На торжественное награждение победителей и лауреатов Фестиваля приглашены представители структур, учреждений и сотрудники сферы образования, принявшие наиболее активное и действенное участие в данном мероприятии. Они будут награждены дипломами Министерства энергетики России, благодарностями Министерствами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарского области и дипломами
Регионального оргкомитета #ВместеЯрче. Всего около 20 человек, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 января 2019  16:34
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам нормативных требований к молочным продуктам.
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам нормативных требований к молочным продуктам.  Социум
67
23 января 2019  16:15
Всех участников ждут розыгрыши призов, зажигательные танцы и море хорошего настроения.
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске «СОК»
Всех участников ждут розыгрыши призов, зажигательные танцы и море хорошего настроения.   Социум
82
23 января 2019  16:01
Фестиваль проводился в целях популяризации вопросов энергосбережения в нашем регионе министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
В Самаре подведут итоги регионального этапа фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Фестиваль проводился в целях популяризации вопросов энергосбережения в нашем регионе министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства... Социум
79
Весь список

Здравоохранение
23 января 2019  15:48
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа.
При первых признаках гриппа медики советуют срочно обращаться к врачу
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа.  Здравоохранение
152
23 января 2019  12:58
В самарском онкодиспансере впервые пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей» В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер.
В самарском онкодиспансере впервые пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей»
В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер. Здравоохранение
138
23 января 2019  09:25
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ В лабораториях обнаруживают грипп более чем в половине случаев.
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В лабораториях обнаруживают грипп более чем в половине случаев. Здравоохранение
193
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
211
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
202
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
547
Весь список
Туризм
21 января 2019  18:12
Где отдохнуть на море в 2019 году
 Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
65
17 января 2019  16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное Жигулевское «На дне».
Самара приглашает иностранцев на Масленицу
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
351
16 января 2019  13:02
Ростуризм не поддержал идею налога на выезд из России В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян.
Ростуризм не поддержал идею налога на выезд из России
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
310
Весь список
Образование
23 января 2019  14:37
На встрече соберутся студенты, которые в 2018 году достойно представляли Самарскую область на международных и всероссийских конкурсах, и активисты молодежного движения региона.
Талантливые студенты Самарской области получат награды
На встрече соберутся студенты, которые в 2018 году достойно представляли Самарскую область на международных и всероссийских конкурсах, и... Образование
112
23 января 2019  13:36
Активисты ОНФ откроют
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
117
23 января 2019  11:24
Министр образования и науки Самарской области встретился с родителями выпускников школ региона
Министр образования и науки Самарской области встретился с родителями выпускников школ региона
Родители в режиме «он-лайн» задали интересующие их вопросы. Образование
164
Весь список

Культура
23 января 2019  13:08
Подписаны соглашения с Министерством культуры РФ по реализации национального проекта «Культура» в Самарской области
Подписаны соглашения с Министерством культуры РФ по реализации национального проекта «Культура» в Самарской области
Об этом сообщил министр культуры региона Сергей Филиппов. Культура
141
22 января 2019  22:05
С 1991 года Михаил Щербаков — художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра, а теперь и худрук Самарской филармонии.
Михаил Щербаков стал художественным руководителем Самарской филармонии
С 1991 года Михаил Щербаков — художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра, а теперь и худрук Самарской филармонии.  Культура
454
22 января 2019  12:46
День студента отметят в Самаре в музее Эльдара Рязанова Мероприятия пройдут 25, 26 и 27 января
День студента отметят в Самаре в музее Эльдара Рязанова
.Мероприятия пройдут 25, 26 и 27 января. Культура
228
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
91
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
560
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
708
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
695
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
878
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1099
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
953
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1288
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
895
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1674
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1468
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1813
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2176
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2401
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3634
Весь список

Мероприятия
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске «СОК»
В Самаре подведут итоги регионального этапа фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Талантливые студенты Самарской области получат награды
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные