В Самаре подведут итоги регионального этапа фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
23 января 2019 16:01
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награждение по итогам проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2018.
Фестиваль проводился в целях популяризации вопросов энергосбережения в нашем регионе министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при активном содействии министерства образования и науки Самарской области.
В образовательных учреждениях региона проведены мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2018. Социальная кампания осуществлялась при содействии Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения школьников. Мероприятия проводились при участии предприятий топливно-энергетического комплекса региона.
С 26 сентября по 17 декабря 2018 года Федеральным оргкомитетом Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче был проведен Всероссийский конкурс тематических уроков по теме экологии и энергосбережения. В номинация «Лучший урок «Экология и энергосбережение для учащихся 5-8 классов» победителем стала Наталья Николаевна Александрова, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 145» г.о. Самара
По итогам работы за 2018 год Самарская область находится в числе ведущих регионов Российской Федерации по выполнению мероприятий #ВместеЯрче 2018, на сайте Минэнерго России наш регион официально отмечен среди передовых по проведению данной работы.
На торжественное награждение победителей и лауреатов Фестиваля приглашены представители структур, учреждений и сотрудники сферы образования, принявшие наиболее активное и действенное участие в данном мероприятии. Они будут награждены дипломами Министерства энергетики России, благодарностями Министерствами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарского области и дипломами
Регионального оргкомитета #ВместеЯрче. Всего около 20 человек, передает пресс-служба облправительства.
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