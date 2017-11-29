В Самаре подведут итоги первого этапа проекта «Школа муниципального депутата»

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30 ноября в 10.00 по адресу Международный институт рынка (г. Самара, ул. Аксакова, 21, актовый зал) состоится подведение итогов первого этапа проекта «Школа муниципального депутата», в том числе итогов конкурса законотворческих инициатив. Будет награжден победитель конкурса, который представит свою инициативу в Совете Федерации.«Школа муниципального депутата» - проект Самарского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению, реализовывается в рамках партийного проекта «Гражданский университет». Открытие «Школы» в Самаре состоялось 21 апреля 2017 г., во всероссийский День местного самоуправления при личной поддержке врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Школой демократии и ответственности назвал Президентместное самоуправление. «От эффективной работы представительных органов муниципальных образований во многом зависит решение самых актуальных социальных, хозяйственных, других вопросов, следовательно, благополучие граждан», - отмечает глава регионаПорядка 200 слушателей прошли обучение в «Школе муниципального депутата» на первом этапе. Это молодые депутаты, общественные деятели, представители общественных организаций, молодежного парламента, общественных советов, управляющие микрорайонами. Все, кто связывает свою профессиональную деятельность с местным самоуправлением.На конкурс поступило больше двух десятков законотворческих инициатив от муниципальных депутатов. Победитель получит возможность презентовать свою инициативу в Совете Федерации.