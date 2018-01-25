В Самаре подведут итоги окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года»

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В Самарской области Всероссийский конкурс «Учитель года» впервые прошел в 1991 году. За это время 10 учителей городского округа Самара становились победителями областного этапа данного конкурса и успешно представляли Самарскую область на всероссийском уровне.По итогам II тура определены 6 финалистов, которые набрали наибольшее количество баллов.Жюри оценит глубину и оригинальность содержания мастер-класса, его социальную значимость и умение конкурсанта взаимодействовать с широкой аудиторией.По доброй традиции, сложившейся в ходе конкурса, наряду с профессиональным будет работать еще и детское жюри, которое даст свою оценку. Кроме того, пройдет открытое голосование среди зрителей по выбору победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».Из числа призеров конкурса выберут победителя городского конкурса «Лидер образования городского округа Самара – Учитель года- 2018». Все призеры конкурса будут участвовать в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2018», сообщает пресс-служба администрации Самары.