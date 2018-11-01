В Самаре подведут итоги областного конкурса «Молодой ученый».

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В мероприятии примут участие представители министерства образования и науки Самарской области, а также руководители научных направлений Университета.Конкурс «Молодой ученый» проводится с 2008 года. Финансируется мероприятие Правительством Самарской области. В Конкурсе принимают участие научно-исследовательские работы в трех номинациях: «Студент», «Аспирант» и «Кандидат».Основная цель Конкурса – поддержка талантливой научной молодежи как кадрового потенциала Самарской области.В 2018 году победителями конкурса стали 96 человек (в 2017 – 86 человек, 2016 – 77 человек).Министерством образования и науки Самаркой области в 2018 году произведены следующие выплаты победителям Конкурса:- 45 студентам (по 30 тысяч рублей);- 38 аспирантам и соискателям учёной степени кандидата наук (по 75 тысяч рублей);- 13 кандидатам наук (по 100 тысяч рублей), передает пресс-служба облправительства.