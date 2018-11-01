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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подведут итоги областного конкурса «Молодой ученый».

1 ноября 2018 14:14
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Основная цель Конкурса – поддержка талантливой научной молодежи как кадрового потенциала Самарской области.
2 ноября в Самарском университете состоится награждение победителей областного конкурса «Молодой учёный».

В мероприятии примут участие представители министерства образования и науки Самарской области, а также руководители научных направлений Университета.

Конкурс «Молодой ученый» проводится с 2008 года. Финансируется мероприятие Правительством Самарской области. В Конкурсе принимают участие научно-исследовательские работы в трех номинациях: «Студент», «Аспирант» и «Кандидат».

Основная цель Конкурса – поддержка талантливой научной молодежи как кадрового потенциала Самарской области.

В 2018 году победителями конкурса стали 96 человек (в 2017 – 86 человек, 2016 – 77 человек).

Министерством образования и науки Самаркой области в 2018 году произведены следующие выплаты победителям Конкурса:

-  45 студентам (по 30 тысяч рублей);
-  38 аспирантам и соискателям учёной степени кандидата наук (по 75 тысяч рублей);
-  13 кандидатам наук (по 100 тысяч рублей), передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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