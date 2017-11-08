В Самаре подведут итоги областного конкурса «Гражданин Самарской области – гражданин России»

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10 ноября, в пятницу, в 11.00 в здании Самарской Губернской Думы пройдет финал областного конкурса исследовательских работ, обучающихся в рамках Интернет-проекта «Гражданин Самарской области – Гражданин России». Учредителями конкурса являются: министерство образования и науки Самарской области, Самарская Губернская Дума, Общественная палата Самарской области, Областная общественная организация «Союз генералов Самары».В конкурсе приняли участие свыше 120 обучающихся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, студенты системы профессионального образования Самарской области. В оргкомитет конкурса было представлено более 60 работ, написанных в четырех различных номинациях: «Легенды и память» (исторические памятные места своей малой родины), «След в истории» (историческое событие, произошедшее в родной местности, оказавшее влияние на историю края или нашего государства), «Святыни земли Самарской» (Известные храмы, монастыри, мечети, источники, места паломничества), «Гордость Самарской земли» (знаменитые предприятия, сельскохозяйственные объединения, учреждения науки и культуры).Работы победителей конкурса после редактирования будут размещены на web-странице проекта, а затем войдут в электронный сборник «Гражданин Самарской области – Гражданин России».