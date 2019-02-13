В Самаре подведут итоги акции «Мужчина года – 2018»

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15 февраля в 11.00 в Доме культуры «Заря» состоится подведение итогов областной акции «Мужчина года – 2018». Акция проводится с 2016 года по инициативе региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» и Федерации профсоюзов Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.Актуальность акции обусловлена необходимостью укрепления статуса мужчины в современном мире. Молодым людям необходимо ориентироваться на тех представителей сильного пола, для которых главными жизненными принципами является активная жизненная позиция, признание в профессиональной деятельности, здоровый образ жизни, укрепление семейных ценностей, любовь к родине.По результатам первых двух этапов акции определились 43 номинанта из 8 городских округов и 14 муниципальных районов по восьми номинациям: «Мужчина – глава семьи», «Мужчина – благотворитель», «Мужчина – профессионал», «Мужчина – защитник», «Мужчина – руководитель», «Мужчина - общественный деятель», «Мужчина – народный умелец». Впервые определена новая номинация - «Золотое поколение», передает пресс-служба облправительства.