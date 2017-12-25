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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подведены итоги региональной акции «Народное признание»

25 декабря 2017 21:39
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Акция призвана определить самых достойных в Самарской области людей, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной десятой областной общественной акции «Народное признание». Акция призвана определить самых достойных в Самарской области людей, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

За 2008 – 2017 годы рассмотрено 5512 заявок на участие в акции (2008 г. – 1205 заявок, 2009 г. – 800 заявок, 2010 г. – 817 заявок, 2011 г. – 320 заявок, 2012 г. – 461 заявка, 2013 г. – 439 заявок, 2014 г. – 441 заявка, 2015 г. – 367 заявок, 2016 г.- 337 заявок, 2017 - 325 заявок). Это высокий показатель активного участия населения Самарской области в определении тех жителей губернии, кто внес серьезный вклад
в развитие промышленности, науки, культуры, спорта, кто борется за сохранение законности и правопорядка, кто просто помогает людям.

В 2017 году заявки на участие принимались по 7 номинациям: «Экология и Открытие», «Гражданская активность» «Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Команда созидания» и «Единство и Успех».

Глава региона Дмитрий Азаров не смог лично присутствовать на церемонии, поэтому направил в адрес участников акции видеообращение, в котором приветствовал номинантов и лауреатов: «Сегодня я очень хотел бы быть вместе с вами, чествовать своих земляков, которые так много сделали для нашего родного края. К сожалению, срочный вызов в столицу не позволил мне быть в зале, но поверьте, душой и сердцем я с вами, болею за каждого номинанта, потому что считаю каждого, кто участвовал в конкурсе, достойным победы. Все вы —
трудовая, научная, интеллектуальная и творческая элита нашего региона, настоящий золотой фонд Самарской области. Ваша жизнь и трудовая деятельность — достойный образец для подражания и я уверен, что ваш пример мотивирует молодых на честный и достойный труд во благо Отечества. Благодарю каждого из вас за огромный вклад в развитие, процветание, славу Самарской области, который вы внесли своими делами и помыслами», — отметил Дмитрий Игоревич.

В завершении глава региона пожелал участникам акции новых успехов и объявил лауреатов номинации «Единство и успех»: Акционерное общество «Транснефть-Приволга», Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная детская библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.о. Отрадный.

Лауреаты областной общественной акции «Народное признание»

Номинация «Надежда и Опора»:

Трифонова Алена Владимировна, учащаяся ГБОУ гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о.Отрадный;
Овчинникова Анастасия Игоревна, учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка м.р. Приволжский;
Урядников Александр Владимирович, учащийся 11 класса ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Кинель-Черкассы.

Номинация «Признание и Уважение»:

Ильина Светлана Сергеевна, директор МБОУ СОШ № 3 г.о.Самара;
Проничев Валерий Григорьевич, член совета МБУК «Музей истории г. Отрадный»;
Новиков Владимир Степанович, врач-хирург ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ».

Номинация «Гражданская активность»:

ГБОУ СО «школа-интернат № 117 им.Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»;
МБОУ «Школа № 163» г.о.Самара;
Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского союза молодежи» в Самарской области.

Номинация «Команда созидания»:

Гепп Лев Николаевич, координатор Совета общественности микрорайона № 4 г.Отрадный;
Кувитанова Людмила Васильевна, председатель Президиума Сергиевской районной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов;
Капралов Валерий Анатольевич, директор МБУДОСДЮСШ № 5 «Спортивная борьба» г.Тольятти, председатель общественного совета Комсомольского района г.Тольятти.

Номинация «Рожденные в сердце России»:

Григорьев Лев Вольдемарович, учитель музыки МБОУ СОШ № 35 г.Самара, президент АНО международный музыкальный проект Гилельс Коган;
Титов Олег Валентинович, аккомпаниатор-концертмейстер культурно-массового отдела МБУК Центра культуры и досуга «Союз» м.р. Волжский, заслуженный артист Самарской области;
Осипов Виктор Степанович, преподаватель класса духового инструмента МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И.Островского» г.о.Сызрань.

Номинация «Единство и Успех»:

АО «Транснефть-Приволга»;
ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;
МБУДО «Детская школа искусств» г.о.Отрадный.

Номинация «Экология и открытие»:

Студенческая волонтерская организация «ЭкОНТ» ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной техникум»;
ФГБУ «Национальный парк «Самарская лука»;
Школьное лесничество «Юный эколог» с.Богатое, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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