В Самаре подведены итоги областного ежегодного конкурса агитбригад ЮИД

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В Самаре прошел финал областного творческого конкурса агитбригад юных инспекторов движения. В финале приняли участие 16 команд, каждая из которых, представила на суд жюри свою программу выступления, включающую пропаганду Правил дорожного движения и безопасного поведения детей на дорогах. Предварительно, ребята одержали победу на школьных, районных, зональных и городских конкурсах. Соревнование охватило образовательные учреждения всей Самарской области, сообщает облМВД.В начале мероприятия, с приветственными словами к участникам и педагогам, обратился заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, отметив безусловную пользу того, что у Госавтоинспекции есть такие активные помощники, которые с помощью творчества доносят до сверстников и взрослых важность соблюдения ПДД.На суд строгого жюри, почетных гостей и зрителей, участники представили выступления в различных сценических формах: агитбригада, театрализованное представление, КВН и мюзикл.Школьники младшей возрастной группы подготовили программу, приуроченную к 45-летнему юбилею движения ЮИД, а старшие ребята своими выступлениями рассказали о грандиозном событии, которое пройдет в Самаре: «Впервые в Самаре и в целом, в России пройдет по футболу большой мундиаль! Играть на дороге в футбол мы не будем – теперь есть спорткомплекс и в этом мораль».При подведении итогов соревнований команд, учитывались оригинальность материала и его содержательность, художественное решение номера, уровень музыкального сопровождения, взаимодействие исполнителей, актерское мастерство и культура исполнения.По результатам конкурса, в младшей группе первое место заняли учащиеся МБОУ "Школа №116 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова" г.о. Самара. В старшей группе победу одержали МБОУ Школа №100 г. о. СамараНи один участник не остался без поощрения. Все команды получили сладкие сувениры, а особенно отличившиеся и артистичные ребята, получили дополнительные призы. Победители конкурса торжественно были награждены дипломами и подарками.