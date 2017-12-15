В Самаре подведены итоги конкурса на лучший проект памятника создателям ракетно-космической техники

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Согласно техническому заданию памятник представляет собой многофигурную композицию. Участникам конкурса пришлось выполнить сложную и кропотливую работу, чтобы добиться портретного сходства исторических личностей, которые внесли большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и стояли у истоков мировой космонавтики.Среди них – фигуры основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники СССР Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова, директора Куйбышевского моторостроительного завода (ныне ОАО «Кузнецов») Леонида Чечени и Ростислава Зеленева, ректора Куйбышевского авиационного института с 1956 по 1988 год Виктора Лукачева. Также увековечат память Виктора Литвинова, который возглавлял авиационный завод, где производили Ил-2, а впоследствии стал директором «ЦСКБ-Прогресс».Проектировщики также должны были также предусмотреть озеленение территории, декоративное мощение, обустройство малых архитектурных форм, светильников.По итогам открытого архитектурного конкурса 1 место у, академика Российской Академии Художеств, Народного художника РФ (г. Москва). 2 место у скульптора(г. Москва), 3 место у, Академика Российской Академии Художеств, Народного художник РФ (г. Москва).Победитель получит премию в размере 350 тысяч рублей. Разработчик проекта, который занял второе место, получит 250 тысяч рублей. За третье место выплатят премию в размере 150 тысяч рублей.Алексей Самарцев, руководитель Управления главного архитектора Администрации г.о. Самара: «Это работа очень сложная, далеко не каждый архитектор может сделать проект подобного уровня. Мы проводили несколько встреч с ветеранами ракетно-космической отрасли, консультировались с ними, и они предложили, кого именно необходимо включить в эту скульптурную композицию – отцов-основателей отечественной космонавтики».Владимир Жуков, член Общественной палаты г.о. Самара, директор СРО «Проектировщиков и изыскателей»: «Когда люди подходят к музею «Самара Космическая», к ракете - всегда напрашивается вопрос, а кто это все создал. Воплотить эту идею необходимо для жителей и гостей нашего города», сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары